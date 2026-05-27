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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलहराती जुल्फें- कातिल अदाएं, बिकिनी में सान्या मल्होत्रा ने ढाया कहर

लहराती जुल्फें- कातिल अदाएं, बिकिनी में सान्या मल्होत्रा ने ढाया कहर

Sanya Malhotra Post: सान्या मल्होत्रा ने अपने नए ग्लैमरस फोटोशूट से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. बिकिनी और जैकेट में उनका स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जो अब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 May 2026 05:29 PM (IST)
Sanya Malhotra Post: सान्या मल्होत्रा ने अपने नए ग्लैमरस फोटोशूट से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. बिकिनी और जैकेट में उनका स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जो अब वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा अपने नए तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई शानदार तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनका ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं. सान्या के पोज और उनके एक्सप्रेशन उन्हें एलिगेंट बना रहे हैं. इसी बीच आइए उनकी इन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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तस्वीर में सान्या सोफे पर बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं. उनके अंदाज और एक्सप्रेशन फोटो को स्टाइलिश और हाई-फैशन लुक दे रहे है.
तस्वीर में सान्या सोफे पर बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं. उनके अंदाज और एक्सप्रेशन फोटो को स्टाइलिश और हाई-फैशन लुक दे रहे है.
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सान्या मल्होत्रा ने एनिमल प्रिंट बिकिनी पहना है, जो उनके पूरे लुक को बोल्ड और ग्लैमरस बना रहा है.
सान्या मल्होत्रा ने एनिमल प्रिंट बिकिनी पहना है, जो उनके पूरे लुक को बोल्ड और ग्लैमरस बना रहा है.
Published at : 27 May 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Sanya Malhotra Bollywood

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