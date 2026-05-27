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लहराती जुल्फें- कातिल अदाएं, बिकिनी में सान्या मल्होत्रा ने ढाया कहर
Sanya Malhotra Post: सान्या मल्होत्रा ने अपने नए ग्लैमरस फोटोशूट से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. बिकिनी और जैकेट में उनका स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जो अब वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा अपने नए तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई शानदार तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनका ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं. सान्या के पोज और उनके एक्सप्रेशन उन्हें एलिगेंट बना रहे हैं. इसी बीच आइए उनकी इन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 27 May 2026 05:29 PM (IST)
Tags :Sanya Malhotra Bollywood
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