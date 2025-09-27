हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार

Shahraan Dutt Viral Pics: संजय दत्त के बेटे शाहरान दत्त बिल्कुल अपने पिता की कार्बन कॉपी लगते हैं. उनकी तस्वीरें देख फैंस को लगता है कि वह फ्यूचर में बड़े सुपरस्टार बनेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 08:29 PM (IST)
शाहरान दत्त अगले स्टारकिड हो सकते हैं जो बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाते नजर आ सकते हैं. फिलहाल आप उनकी बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें देखिए.

संजय दत्त बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर और दमदार एक्टर में से एक हैं. उनकी एक्टिंग, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज ही उन्हें अलग बनाता है. लेकिन अब उनकी अगली पीढ़ी भी चर्चा में है.
उनकी बेटे शाहरान दत्त को देखकर फैंस को लगता है कि वह अपने पिता की कार्बन कॉपी हैं.सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं और लोग उन्हें देखकर यही कहते हैं कि शाहरान बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हैं.
शाहरान दत्त की आंखों का अंदाज, चेहरे की बनावट और स्टाइलिश लुक संजय दत्त से काफी मिलता-जुलता है. फैंस का मानना है कि अगर शाहरान फिल्मों में आते हैं तो वे अपने पिता की तरह सुपरस्टार बन सकते हैं.
शहरान दत्त का जन्म 21 अक्टूबर 2010 को हुआ था और अब वह 15 साल के हो चुके हैं.
शहरान को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक है और वह अल नासर अंडर 14 टीम के मेंबर हैं. ये फोटो तब की है जब वो और भी छोटे थे.
शहरान का खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है और इस पर वह अपने फुटबॉल खेलने के वीडियो शेयर करते रहते हैं.
शहरान के इंस्टाग्राम पर 78 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैन हैं.
बता दें शहरान कराटे भी सीखते हैं और ये फोटो उनके बचपन की एक झलक दिखाती भी है. शहरान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैमिली और फ्रेंड संग अपनी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते रहते हैं.
शाहरान दत्त भले ही अभी कम उम्र में हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और चार्म से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में अगर वह बॉलीवुड में आते हैं, तो लोगों की उम्मीदें उनसे काफी ज्यादा होंगी. अपने पिता की तरह ही उनमें स्टार बनने की पूरी कैपेबिलिटी दिखाई देती है.
Published at : 27 Sep 2025 08:29 PM (IST)
