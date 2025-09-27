एक्सप्लोरर
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
Shahraan Dutt Viral Pics: संजय दत्त के बेटे शाहरान दत्त बिल्कुल अपने पिता की कार्बन कॉपी लगते हैं. उनकी तस्वीरें देख फैंस को लगता है कि वह फ्यूचर में बड़े सुपरस्टार बनेंगे.
शाहरान दत्त अगले स्टारकिड हो सकते हैं जो बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाते नजर आ सकते हैं. फिलहाल आप उनकी बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें देखिए.
Published at : 27 Sep 2025 08:29 PM (IST)
