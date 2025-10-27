एक्सप्लोरर
सलमान खान के जीजा की 10 तस्वीरें, राजनीतिक परिवार के हैं लाडले
Salman Khan Brother In Law Pictures: सलमान खान के जीजा का जलवा सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक परिवार के लाडले बेटे भी हैं. आइए जानते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड बारें में.
सलमान खान के जीजा अक्सर अपनी फिल्मों और फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वे एक राजनीतिक परिवार के लाडले बेटे भी हैं. उनका का परिवार हिमाचल प्रदेश की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है. फिल्मों में आने से पहले वे एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़े माहौल में बड़े हुए. उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हमेशा चर्चा में रहती है, चाहे वो खान परिवार से उनका रिश्ता हो या फिर उनकी स्टाइलिश पब्लिक अपीयरेंस.
27 Oct 2025
Arpita Khan Aayush Sharma SALMAN KHAN
