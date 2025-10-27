हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान के जीजा की 10 तस्वीरें, राजनीतिक परिवार के हैं लाडले

सलमान खान के जीजा की 10 तस्वीरें, राजनीतिक परिवार के हैं लाडले

Salman Khan Brother In Law Pictures: सलमान खान के जीजा का जलवा सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक परिवार के लाडले बेटे भी हैं. आइए जानते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड बारें में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Salman Khan Brother In Law Pictures: सलमान खान के जीजा का जलवा सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक परिवार के लाडले बेटे भी हैं. आइए जानते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड बारें में.

सलमान खान के जीजा अक्सर अपनी फिल्मों और फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वे एक राजनीतिक परिवार के लाडले बेटे भी हैं. उनका का परिवार हिमाचल प्रदेश की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है. फिल्मों में आने से पहले वे एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़े माहौल में बड़े हुए. उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हमेशा चर्चा में रहती है, चाहे वो खान परिवार से उनका रिश्ता हो या फिर उनकी स्टाइलिश पब्लिक अपीयरेंस.

1/10
सलमान खान के जीजा का नाम आयुष शर्मा है.
सलमान खान के जीजा का नाम आयुष शर्मा है.
2/10
आयुष शर्मा ने 18 नवंबर 2014 को सलमान खान की बहन अर्पिता खान से शादी की थी.
आयुष शर्मा ने 18 नवंबर 2014 को सलमान खान की बहन अर्पिता खान से शादी की थी.
3/10
इस कपल का एक बेटा आहिल और एक बेटी आयत है.
इस कपल का एक बेटा आहिल और एक बेटी आयत है.
4/10
आयुष शर्मा के करियर की बात करें तो उन्होनें 2018 में सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लवयात्री' से अपना करियर शुरू किया था.
आयुष शर्मा के करियर की बात करें तो उन्होनें 2018 में सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लवयात्री' से अपना करियर शुरू किया था.
5/10
जिसके बाद वो 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' (2021) और 'रुस्लान' (2024) जैसी फिल्मों में नजर आए
जिसके बाद वो 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' (2021) और 'रुस्लान' (2024) जैसी फिल्मों में नजर आए
6/10
आयुष के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इसके बारें में कम ही लोग जानते हैं.
आयुष के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इसके बारें में कम ही लोग जानते हैं.
7/10
बता दें कि आयुष एक जाने-माने राजनीतिक परिवार से ताल्लकु रखते हैं.
बता दें कि आयुष एक जाने-माने राजनीतिक परिवार से ताल्लकु रखते हैं.
8/10
आयुष शर्मा के दादा सुखराम शर्मा हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित नाम रहे हैं. सुखराम शर्मा पाँच बार विधायक और तीन बार सांसद रह चुके हैं.
आयुष शर्मा के दादा सुखराम शर्मा हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित नाम रहे हैं. सुखराम शर्मा पाँच बार विधायक और तीन बार सांसद रह चुके हैं.
9/10
आयुष के दादा सुखराम केंद्र की कांग्रेस सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे थे. आयुष के पिता अनिल शर्मा भी राजनीति से जुड़े हुए हैं.
आयुष के दादा सुखराम केंद्र की कांग्रेस सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे थे. आयुष के पिता अनिल शर्मा भी राजनीति से जुड़े हुए हैं.
10/10
अक्टूबर 2017 में सुखराम और उनके बेटे अनिल शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए. अनिल शर्मा फिलहाल मंडी से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं.
अक्टूबर 2017 में सुखराम और उनके बेटे अनिल शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए. अनिल शर्मा फिलहाल मंडी से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं.
Published at : 27 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
Arpita Khan Aayush Sharma SALMAN KHAN

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget