शतक लगाकर भी टीम इंडिया से बाहर हो जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप

ऋतुराज गायकवाड़ दिसंबर 2023 के बाद पहली बार वनडे टीम की प्लेइंग इलेवन में वापस आए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में वो मौके को भुना नहीं पाए और केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे. मगर रायपुर में खेले गए दूसरे ODI मैच में उन्होंने 83 गेंद में 105 रनों की शतकीय परी खेल समा बांधा. ये उनके ODI करियर का पहला शतक है. दरअसल इस शतक के बाद भी गायकवाड़ की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की होने की संभावना ना बराबर है. इसकी वजह जान आप भी चौंक जाएंगे.

क्या गायकवाड़ हो जाएंगे बाहर?

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय ODI स्क्वाड का जब एलान हुआ, उसमें कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर नहीं थे. एक तरफ चोटिल गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करने का मौका मिला है, दूसरी ओर उपकप्तान श्रेयस अय्यर नंबर-4 पर खेलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों मैचों में इस क्रम पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है. लेकिन जब अय्यर की टीम में वापसी होगी, तब गायकवाड़ का प्लेइंग इलेवन में स्थान खतरे में पड़ जाएगा.

किसी दूसरे क्रम पर मिल सकता है मौका?

भारतीय टीम में पहले पांच बल्लेबाजी क्रम देखा जाए तो पक्के हैं. इन पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल खेलते हैं. बल्लेबाजी के लिए छठा क्रम ही बचता है, क्योंकि 7वें क्रम पर आमतौर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ही खेलता है. मगर वाशिंगटन सुंदर को मिल रहे लगातार मौके और रवींद्र जडेजा के स्क्वाड में रहते ऋतुराज गायकवाड़ की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बन पाएगी.

इन सब पहलुओं को देख यह कहना गलत नहीं कि रायपुर में 105 रन की शतकीय पारी के बाद भी गायकवाड़ की प्लेइंग इलेवन में जगह सुरक्षित नहीं है. श्रेयस अय्यर की चोट से वापसी के बाद गायकवाड़ बाहर बैठ सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

BCCI ने दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, शुभमन गिल की हुई वापसी