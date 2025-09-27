सैफ अली खान की बहन की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में नहीं रखा कदम फिर भी हा तगड़ी फैन फॉलोइंग

सबा अली खान की एक और खासियत यह है कि वह अपनी मां शर्मिला टैगोर और पिता मंसूर अली खान पटौदी की विरासत और यादों को भी बड़े गर्व से संजोए रखती हैं. वह अक्सर अपने माता-पिता के साथ बिताए खास पलों को याद करती हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.