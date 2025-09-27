एक्सप्लोरर
सैफ अली खान की बहन की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में नहीं रखा कदम फिर भी हा तगड़ी फैन फॉलोइंग
Saba Ali Khan beautiful Pics: सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने भले ही बॉलीवुड में कदम नहीं रखा, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती से उन्होंने खास पहचान बनाई है.सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.
सबा अली खान, सैफ अली खान और सोहा अली खान की बहन हैं, जो पटौदी खानदान से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाए रखी, लेकिन अपनी सादगी और ज्वैलरी डिजाइनिंग के काम से अलग पहचान बनाई है. सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपने परिवार की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसकी वजह से उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 27 Sep 2025 12:48 PM (IST)
Tags :Saba Ali Khan SAIF ALI KHAN
बॉलीवुड
10 Photos
