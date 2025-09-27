हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसैफ अली खान की बहन की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में नहीं रखा कदम फिर भी हा तगड़ी फैन फॉलोइंग

सैफ अली खान की बहन की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में नहीं रखा कदम फिर भी हा तगड़ी फैन फॉलोइंग

Saba Ali Khan beautiful Pics: सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने भले ही बॉलीवुड में कदम नहीं रखा, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती से उन्होंने खास पहचान बनाई है.सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 12:48 PM (IST)
Saba Ali Khan beautiful Pics: सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने भले ही बॉलीवुड में कदम नहीं रखा, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती से उन्होंने खास पहचान बनाई है.सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

सबा अली खान, सैफ अली खान और सोहा अली खान की बहन हैं, जो पटौदी खानदान से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाए रखी, लेकिन अपनी सादगी और ज्वैलरी डिजाइनिंग के काम से अलग पहचान बनाई है. सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपने परिवार की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसकी वजह से उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.

1/10
सबा अली खान, बॉलीवुड ऐक्टर सैफ अली खान और सोहा अली खान की बहन हैं. वह पटौदी खानदान से ताल्लुक रखती हैं और मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की बेटी हैं.
सबा अली खान, बॉलीवुड ऐक्टर सैफ अली खान और सोहा अली खान की बहन हैं. वह पटौदी खानदान से ताल्लुक रखती हैं और मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की बेटी हैं.
2/10
हालांकि उनके भाई-बहन फिल्म इंडस्ट्री में ऐक्टिव हैं, लेकिन सबा ने ग्लैमर और एक्टिंग की दुनिया से हमेशा दूरी बनाए रखी. वह एक सिंपलिसिटी और शांति से भरा जीवन जीना पसंद करती हैं.
हालांकि उनके भाई-बहन फिल्म इंडस्ट्री में ऐक्टिव हैं, लेकिन सबा ने ग्लैमर और एक्टिंग की दुनिया से हमेशा दूरी बनाए रखी. वह एक सिंपलिसिटी और शांति से भरा जीवन जीना पसंद करती हैं.
3/10
सबा अली खान प्रोफेशन से एक ज्वैलरी डिजाइनर हैं और उनका इस फील्ड में अच्छा नाम है. उन्हें ज्वैलरी की डिजाइनिंग में खास रुचि है और वह अपने काम को बहुत क्रिएटिव तरीके से करती हैं.
सबा अली खान प्रोफेशन से एक ज्वैलरी डिजाइनर हैं और उनका इस फील्ड में अच्छा नाम है. उन्हें ज्वैलरी की डिजाइनिंग में खास रुचि है और वह अपने काम को बहुत क्रिएटिव तरीके से करती हैं.
4/10
पटौदी खानदान की सदस्य होने के बावजूद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा और हमेशा अपने काम और परिवार के साथ सिम्पल जिंदगी जी.
पटौदी खानदान की सदस्य होने के बावजूद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा और हमेशा अपने काम और परिवार के साथ सिम्पल जिंदगी जी.
5/10
सबा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की अनदेखी तस्वीरें और यादें शेयर करती रहती हैं.
सबा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की अनदेखी तस्वीरें और यादें शेयर करती रहती हैं.
6/10
उनके पोस्ट्स से साफ झलकता है कि वह अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई हैं. खासकर अपने भाई सैफ अली खान, बहन सोहा अली खान और भांजे-भांजियों से उनका खास रिश्ता है.
उनके पोस्ट्स से साफ झलकता है कि वह अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई हैं. खासकर अपने भाई सैफ अली खान, बहन सोहा अली खान और भांजे-भांजियों से उनका खास रिश्ता है.
7/10
वह तैमूर अली खान, इनाया खेमू और जहांगीर अली खान की तस्वीरें और उनके प्यारे पल सोशल मीडिया पर शेयर कर फैन्स का दिल जीत लेती हैं.
वह तैमूर अली खान, इनाया खेमू और जहांगीर अली खान की तस्वीरें और उनके प्यारे पल सोशल मीडिया पर शेयर कर फैन्स का दिल जीत लेती हैं.
8/10
बचपन से ही सबा की इन्टरेस्ट क्रिएटिव कामों की तरफ रही है. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्वैलरी डिजाइनिंग को अपने करियर के रूप में चुना. आज वह अपने काम में काफी सक्सेसफुल मानी जाती हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुश हैं.
बचपन से ही सबा की इन्टरेस्ट क्रिएटिव कामों की तरफ रही है. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्वैलरी डिजाइनिंग को अपने करियर के रूप में चुना. आज वह अपने काम में काफी सक्सेसफुल मानी जाती हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुश हैं.
9/10
सबा अली खान की एक और खासियत यह है कि वह अपनी मां शर्मिला टैगोर और पिता मंसूर अली खान पटौदी की विरासत और यादों को भी बड़े गर्व से संजोए रखती हैं. वह अक्सर अपने माता-पिता के साथ बिताए खास पलों को याद करती हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.
सबा अली खान की एक और खासियत यह है कि वह अपनी मां शर्मिला टैगोर और पिता मंसूर अली खान पटौदी की विरासत और यादों को भी बड़े गर्व से संजोए रखती हैं. वह अक्सर अपने माता-पिता के साथ बिताए खास पलों को याद करती हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.
10/10
हालांकि सबा लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में सादगी, शालीनता और परिवार के प्रति गहरा लगाव साफ झलकता है. उन्होंने साबित किया है कि बिना फिल्मों में आए भी कोई अपनी पहचान बना सकता है.
हालांकि सबा लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में सादगी, शालीनता और परिवार के प्रति गहरा लगाव साफ झलकता है. उन्होंने साबित किया है कि बिना फिल्मों में आए भी कोई अपनी पहचान बना सकता है.
Published at : 27 Sep 2025 12:48 PM (IST)
Tags :
Saba Ali Khan SAIF ALI KHAN

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
यूटिलिटी
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
ट्रैवल
Travel Visa Restrictions: किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget