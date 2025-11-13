एक्सप्लोरर
अभय वर्मा संग इश्क फरमाएंगी राशा थडानी, दिल्ली में शुरू हुई 'लयकी लयका' की शूटिंग
Laikey Laikaa Shooting Begins: राशा थडानी और अभय वर्मा पर्दे पर जल्द साथ नजर आएंगे. इन यंग फिल्म स्टार्स ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है. सेट से राशा ने खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.
रवीना टंडन की बेटी अब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं. राशा थडानी अब अभय वर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. उन्होंने शूटिंग की बिहाइंड द सीन्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं जो वायरल हो रही हैं.
Published at : 13 Nov 2025 11:17 PM (IST)
बॉलीवुड
