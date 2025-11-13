हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअभय वर्मा संग इश्क फरमाएंगी राशा थडानी, दिल्ली में शुरू हुई 'लयकी लयका' की शूटिंग

अभय वर्मा संग इश्क फरमाएंगी राशा थडानी, दिल्ली में शुरू हुई 'लयकी लयका' की शूटिंग

Laikey Laikaa Shooting Begins: राशा थडानी और अभय वर्मा पर्दे पर जल्द साथ नजर आएंगे. इन यंग फिल्म स्टार्स ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है. सेट से राशा ने खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Nov 2025 11:48 PM (IST)
Laikey Laikaa Shooting Begins: राशा थडानी और अभय वर्मा पर्दे पर जल्द साथ नजर आएंगे. इन यंग फिल्म स्टार्स ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है. सेट से राशा ने खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.

रवीना टंडन की बेटी अब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं. राशा थडानी अब अभय वर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. उन्होंने शूटिंग की बिहाइंड द सीन्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं जो वायरल हो रही हैं.

1/7
राशा थडानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल आज रवीना टंडन की लाडली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस को अपडेट दिया कि उन्होंने अपने अगले प्रॉजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है.
राशा थडानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल आज रवीना टंडन की लाडली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस को अपडेट दिया कि उन्होंने अपने अगले प्रॉजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है.
2/7
एक्ट्रेस ने अपकमिंग प्रोजेक्ट 'लयकी लयका' के सेट से कई पिक्चर्स फैंस के साथ शेयर किया है. इन वायरल फोटोज में बॉलीवुड के दोनों यंग एक्टर्स रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस भी इस फ्रेश जोड़ी को साथ में देखने के लिए बेताब हैं.
एक्ट्रेस ने अपकमिंग प्रोजेक्ट 'लयकी लयका' के सेट से कई पिक्चर्स फैंस के साथ शेयर किया है. इन वायरल फोटोज में बॉलीवुड के दोनों यंग एक्टर्स रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस भी इस फ्रेश जोड़ी को साथ में देखने के लिए बेताब हैं.
3/7
रिपोर्ट्स के मुताबिक 'लयकी लयका' फिल्म की शूटिंग दिल्ली में शुरू हो चुकी है. अनाउंसमेंट के बाद से ऑडियंस के बीच इस फिल्म को लेकर तगड़ा बज देखने को मिल रहा था और अब सेट की तस्वीरों ने इन दोनों एक्टर्स के फैंस का एक्साइटमेंट दुगुना कर दिया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 'लयकी लयका' फिल्म की शूटिंग दिल्ली में शुरू हो चुकी है. अनाउंसमेंट के बाद से ऑडियंस के बीच इस फिल्म को लेकर तगड़ा बज देखने को मिल रहा था और अब सेट की तस्वीरों ने इन दोनों एक्टर्स के फैंस का एक्साइटमेंट दुगुना कर दिया है.
4/7
वायरल तस्वीरों में दोनों स्टार्स कभी मस्ती करते तो कभी एक दूसरे के साथ रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस भी भरभर के इस नई जोड़ी पर अपना प्यार लुटा रहे हैं. दोनों ने अपने आउटफिट्स को ट्विनिंग किया है जिसमें बॉलीवुड की ये नई जोड़ी काफी प्यारी लग रही है.
वायरल तस्वीरों में दोनों स्टार्स कभी मस्ती करते तो कभी एक दूसरे के साथ रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस भी भरभर के इस नई जोड़ी पर अपना प्यार लुटा रहे हैं. दोनों ने अपने आउटफिट्स को ट्विनिंग किया है जिसमें बॉलीवुड की ये नई जोड़ी काफी प्यारी लग रही है.
5/7
बता दें, ये रोमांटिक एक्शन फिल्म अगले साल थिएटर्स में रिलीज होगी. सौरभ गुप्ता द्वारा निर्देशित 'लयकी लयका' को लेकर अब जबरदस्त हाइप बनता नजर आ रहा है.
बता दें, ये रोमांटिक एक्शन फिल्म अगले साल थिएटर्स में रिलीज होगी. सौरभ गुप्ता द्वारा निर्देशित 'लयकी लयका' को लेकर अब जबरदस्त हाइप बनता नजर आ रहा है.
6/7
राशा थडानी की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आजाद से की थी. डेब्यू फिल्म से एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना डंका बजाया और वो छा गईं. भले ये फिल्म फ्लॉप रही लेकिन इस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया.
राशा थडानी की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आजाद से की थी. डेब्यू फिल्म से एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना डंका बजाया और वो छा गईं. भले ये फिल्म फ्लॉप रही लेकिन इस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया.
7/7
अभय वर्मा ने अपनी मेहनत और लगन से बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. बॉलीवुड में वो काम तो करते रहे लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाई. ‘मुंज्या’ से उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ और अब उनकी भी तगड़ी फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है.
अभय वर्मा ने अपनी मेहनत और लगन से बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. बॉलीवुड में वो काम तो करते रहे लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाई. 'मुंज्या' से उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ और अब उनकी भी तगड़ी फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है.
Published at : 13 Nov 2025 11:17 PM (IST)
Abhay Verma Rasha Thandani Laikey Laikaa

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Delhi Red Fort Blast: यानि Umar-Sahin की साजिश बहुत बड़ी थी! | Breaking | ABP News

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
