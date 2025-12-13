हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 की नीलामी में सबसे कम और सबसे ज्यादा उम्र का खिलाड़ी कौन? जानें कितना है दोनों का बेस प्राइस

IPL 2026 की नीलामी में सबसे कम और सबसे ज्यादा उम्र का खिलाड़ी कौन? जानें कितना है दोनों का बेस प्राइस

IPL 2026 Auction Youngest And Oldest Player: आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे छोटी उम्र का खिलाड़ी विदेशी है, जबकि सबसे उम्रदराज भारतीय है. जानिए वो कौन हैं और उनका बेस प्राइस क्या है?

By : शिवम | Updated at : 13 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन आने वाली 16 तारीख (दिसंबर) को अबू धाबी में होगा. बीसीसीआई शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुका है. सभी 10 टीमों के मिलाकर कुल 77 स्लॉट्स खाली हैं, जिसे भरने के लिए बोलियां लगेगी. जानिए शॉर्टलिस्ट हुए खिलाड़ियों में सबसे छोटी उम्र और सबसे बड़ी उम्र का खिलाड़ी कौन सा है, उनकी उम्र और बेस प्राइस क्या है.

आईपीएल इतिहास के सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्हे राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन किया है. राजस्थान ने उन्हें पिछले साल ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था, जबकि उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. अगर वह इस बार भी ऑक्शन में होते तो उनका प्राइस 10 करोड़ के पार आराम से पहुंचता. खैर, यहां हम इस बार होने वाले ऑक्शन में सबसे छोटी और सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी के बारे में बता रहे हैं.

IPL 2026 ऑक्शन में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वहीदुल्लाह जादरान हैं, जो अफगानिस्तान के हैं. 15 नवंबर, 2007 को जन्मे वहीदुल्लाह की उम्र ऑक्शन वाले दिन 18 साल 31 दिन होगी. वह अनकैप्ड गेंदबाज हैं, जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये है. 

बता दें कि ऐसे 6 खिलाड़ी हैं, जो साल 2007 में पैदा हुए हैं. 2008 या इससे बाद में पैदा हुआ कोई खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं है. जादरान के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 19 टी20 मैचों में 28 विकेट चटकाए हैं, उनका इकॉनमी 6.72 का है.

IPL 2026 ऑक्शन में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी जलज सक्सेना हैं. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर ऑक्शन से एक दिन पहले अपना 39वां जन्मदिन मनाएंगे. उनका जन्म 15 दिसंबर, 1986 को इंदौर में हुआ था. बता दें कि 1986 या इससे जन्म कोई खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं है. जलज सक्सेना अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जिनका ऑक्शन में बेस प्राइस 40 लाख रुपये है.

जलज सक्सेना ने आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेब्यू किया था, यही उनका आखिरी मैच भी साबित हुआ. उस मैच में जलज ने 3 ओवरों में 27 रन दिए थे, जबकि कोई विकेट नहीं ले सके थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 13 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Tags :
IPL Jalaj Saxena INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बॉलीवुड
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! Lionel Messi के इवेंट में खूब मचा था बवाल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
Advertisement

वीडियोज

BJP State Chief: Pankaj की बढ़ी टेंशन..BJP अध्यक्ष के नए नाम पर CM योगी ने क्यों नहीं जताई सहमति?
BJP State President: UP BJP अध्यक्ष बनने के बाद Pankaj को इन चुनौतियों का सामना करना होगा
West Bengal Elections 2026 : बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद से कितना बदल जाएगा चुनाव का समीकरण?
3I ATLAS की पूंछ मुड़ी! अंतरिक्ष में चल क्या रहा है? | ABPLIVE
Pak PM Shehbaz Sharif की बेइज्जती पर आपकी हंसी नहीं रुकेगी! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बॉलीवुड
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! Lionel Messi के इवेंट में खूब मचा था बवाल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
Video: 'हमें मामू बना रहे हैं' बर्फ देखने आए पर्यटकों के लिए यूरोप में पहाड़ों पर बिछा दी सफेद चादर- वीडियो वायरल
'हमें मामू बना रहे हैं' बर्फ देखने आए पर्यटकों के लिए यूरोप में पहाड़ों पर बिछा दी सफेद चादर- वीडियो वायरल
हेल्थ
फैलोपिएन ट्यूब में कैसे ठहर जाता है भ्रूण, इससे मां की जान को कितना खतरा?
फैलोपिएन ट्यूब में कैसे ठहर जाता है भ्रूण, इससे मां की जान को कितना खतरा?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget