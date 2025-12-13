इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन आने वाली 16 तारीख (दिसंबर) को अबू धाबी में होगा. बीसीसीआई शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुका है. सभी 10 टीमों के मिलाकर कुल 77 स्लॉट्स खाली हैं, जिसे भरने के लिए बोलियां लगेगी. जानिए शॉर्टलिस्ट हुए खिलाड़ियों में सबसे छोटी उम्र और सबसे बड़ी उम्र का खिलाड़ी कौन सा है, उनकी उम्र और बेस प्राइस क्या है.

आईपीएल इतिहास के सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्हे राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन किया है. राजस्थान ने उन्हें पिछले साल ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था, जबकि उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. अगर वह इस बार भी ऑक्शन में होते तो उनका प्राइस 10 करोड़ के पार आराम से पहुंचता. खैर, यहां हम इस बार होने वाले ऑक्शन में सबसे छोटी और सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी के बारे में बता रहे हैं.

IPL 2026 ऑक्शन में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वहीदुल्लाह जादरान हैं, जो अफगानिस्तान के हैं. 15 नवंबर, 2007 को जन्मे वहीदुल्लाह की उम्र ऑक्शन वाले दिन 18 साल 31 दिन होगी. वह अनकैप्ड गेंदबाज हैं, जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये है.

बता दें कि ऐसे 6 खिलाड़ी हैं, जो साल 2007 में पैदा हुए हैं. 2008 या इससे बाद में पैदा हुआ कोई खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं है. जादरान के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 19 टी20 मैचों में 28 विकेट चटकाए हैं, उनका इकॉनमी 6.72 का है.

IPL 2026 ऑक्शन में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी जलज सक्सेना हैं. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर ऑक्शन से एक दिन पहले अपना 39वां जन्मदिन मनाएंगे. उनका जन्म 15 दिसंबर, 1986 को इंदौर में हुआ था. बता दें कि 1986 या इससे जन्म कोई खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं है. जलज सक्सेना अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जिनका ऑक्शन में बेस प्राइस 40 लाख रुपये है.

जलज सक्सेना ने आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेब्यू किया था, यही उनका आखिरी मैच भी साबित हुआ. उस मैच में जलज ने 3 ओवरों में 27 रन दिए थे, जबकि कोई विकेट नहीं ले सके थे.