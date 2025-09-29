एक्सप्लोरर
स्टाइलिश लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं प्रियंका चोपड़ा, छोटी फैन के साथ खिंचवाई फोटो
Priyanka Chopra Airport Look: प्रियंका चोपड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर....
बॉलीवुड देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हाल ही में भारत पहुंची. एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां कूल और स्टाइलिश लुक में दिखी. एक्ट्रेस की ये फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra Bollywood
बॉलीवुड
7 Photos
स्टाइलिश लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं प्रियंका, छोटी फैन के साथ खिंचवाई फोटो
बॉलीवुड
10 Photos
शाहिद कपूर की ऑनस्क्रीन साली 'छोटी' हैं बेहद ग्लैमरस, अमृता प्रकाश की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
बॉलीवुड
8 Photos
माधुरी दीक्षित के बेटों की 8 तस्वीरें, फिल्मों से दूर कर रहे ये काम, मां की तरह डांस में हैं माहिर
बॉलीवुड
7 Photos
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
बॉलीवुड
8 Photos
बादशाह और नेहा कक्कड़ से भी ज्यादा अमीर है ये सिंगर, दो-दो बंगले और लग्जरी गाड़ियां, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
बॉलीवुड
एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
स्टाइलिश लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं प्रियंका, छोटी फैन के साथ खिंचवाई फोटो
बॉलीवुड
10 Photos
शाहिद कपूर की ऑनस्क्रीन साली 'छोटी' हैं बेहद ग्लैमरस, अमृता प्रकाश की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion