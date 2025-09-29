हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्टाइलिश लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं प्रियंका चोपड़ा, छोटी फैन के साथ खिंचवाई फोटो

स्टाइलिश लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं प्रियंका चोपड़ा, छोटी फैन के साथ खिंचवाई फोटो

Priyanka Chopra Airport Look: प्रियंका चोपड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Priyanka Chopra Airport Look: प्रियंका चोपड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर....

बॉलीवुड देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हाल ही में भारत पहुंची. एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां कूल और स्टाइलिश लुक में दिखी. एक्ट्रेस की ये फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

1/7
प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं. जहां पर हाल ही में पैपराजी ने एक्ट्रेस को स्पॉट किया है.
प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं. जहां पर हाल ही में पैपराजी ने एक्ट्रेस को स्पॉट किया है.
2/7
एयरपोर्ट पर प्रियंका का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ लाइट पर्पल शेड का को-अर्ड सेट कैरी किया.
एयरपोर्ट पर प्रियंका का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ लाइट पर्पल शेड का को-अर्ड सेट कैरी किया.
3/7
प्रियंका ने अपना लुक खुले बालों, लाइट मेकअप और आंखों पर काला चश्मा लगाकर पूरा किया हुआ है.
प्रियंका ने अपना लुक खुले बालों, लाइट मेकअप और आंखों पर काला चश्मा लगाकर पूरा किया हुआ है.
4/7
प्रियंका ने एयरपोर्ट पर अपनी एक छोटी सी फैन से मुलाकात की और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई.
प्रियंका ने एयरपोर्ट पर अपनी एक छोटी सी फैन से मुलाकात की और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई.
5/7
सोशल मीडिया पर देसी गर्ल की ये तस्वीरें अपलोड होते ही वायरल होने लगी है. फैंस एक्ट्रेस को इंडिया में देखकर काफी खुश हैं.
सोशल मीडिया पर देसी गर्ल की ये तस्वीरें अपलोड होते ही वायरल होने लगी है. फैंस एक्ट्रेस को इंडिया में देखकर काफी खुश हैं.
6/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका जल्द ही द ब्लफ, सिटाडेल 2, SSMB29 और कृष 4 में नजर आने वाली हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका जल्द ही द ब्लफ, सिटाडेल 2, SSMB29 और कृष 4 में नजर आने वाली हैं.
7/7
बता दें कि प्रिंयका काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव हैं. जहां हाल ही में उन्होंने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी संग तस्वीरें भी शेयर की थी.
बता दें कि प्रिंयका काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव हैं. जहां हाल ही में उन्होंने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी संग तस्वीरें भी शेयर की थी.
Published at : 29 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Bollywood

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
बॉलीवुड
फैंस के लिए खुशखबरी, एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिग बॉस 19 वाइल्ड कार्ड, तान्या मित्तल, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक और भी बहुत कुछ, शिखा मल्होत्रा ​​के साथ
रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
बॉलीवुड
फैंस के लिए खुशखबरी, एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
शिक्षा
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Neck Weight From Phone: गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
Embed widget