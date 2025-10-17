हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलाल परी बन दिवाली पार्टी में छाईं प्रियंका चोपड़ा, रेड साड़ी-गाउन में देखें सिजलिंग अवतार

लाल परी बन दिवाली पार्टी में छाईं प्रियंका चोपड़ा, रेड साड़ी-गाउन में देखें सिजलिंग अवतार

Priyanka Chopra's Saree-Gown Pics: प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने हाल ही में एक दिवाली पार्टी अटेंड की जहां उन्हें रेड साड़ी-गाउन आउटफिट में देखा गया. तस्वीरें वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 05:34 PM (IST)
Priyanka Chopra's Saree-Gown Pics: प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने हाल ही में एक दिवाली पार्टी अटेंड की जहां उन्हें रेड साड़ी-गाउन आउटफिट में देखा गया. तस्वीरें वायरल हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अदाकारा को हाल ही में दिवाली पार्टी में स्पॉट किया गया जहां उन्होंने अपने इस स्टाइलिश आउटफिट से महफिल में चार-चांद लगा दी. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से हसीना तारीफें बटोर रही हैं.

1/7
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में जॉनी वॉकर की दिवाली पार्टी अटेंड की. इस दौरान हसीना के इस स्टाइलिश आउटफिट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में जॉनी वॉकर की दिवाली पार्टी अटेंड की. इस दौरान हसीना के इस स्टाइलिश आउटफिट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.
2/7
सोशल मीडिया पर अदाकारा की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. सभी को उनका ये क्लासिक अंदाज काफी पसंद भी आ रहा है. एक बार फिर ग्लोबल आइकन ने फैशन और स्टाइल के मामले में सभी को मात दे दिया है.
सोशल मीडिया पर अदाकारा की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. सभी को उनका ये क्लासिक अंदाज काफी पसंद भी आ रहा है. एक बार फिर ग्लोबल आइकन ने फैशन और स्टाइल के मामले में सभी को मात दे दिया है.
3/7
प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जॉनी वॉकर के इस दिवाली बॉल इवेंट की तस्वीरें शेयर की हैं. पार्टी में हसीना ने आपके आउटफिट के लिए ये स्टाइलिश और मॉडर्न लुक सिलेक्ट किया है. इन्हीं सिजलिंग अदाओं को देखकर फैंस और नेटीजंस एक बार फिर उनकी ब्यूटी के मुरीद बन गए हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जॉनी वॉकर के इस दिवाली बॉल इवेंट की तस्वीरें शेयर की हैं. पार्टी में हसीना ने आपके आउटफिट के लिए ये स्टाइलिश और मॉडर्न लुक सिलेक्ट किया है. इन्हीं सिजलिंग अदाओं को देखकर फैंस और नेटीजंस एक बार फिर उनकी ब्यूटी के मुरीद बन गए हैं.
4/7
अदाकारा का ये आउटफिट फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. बता दें, इस खास इवेंट के लिए अभिनेत्री ने रेड कलर का साड़ी गाउन कैरी किया था. इस वन शोल्डर गाउन को कॉरसेट ब्लाउज और भी खूबसूरत बना रहा है. फेस्टिव सीजन में इस तरह के आउटफिट को आप अपने अंदाज में स्टाइल कर सकती हैं.
अदाकारा का ये आउटफिट फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. बता दें, इस खास इवेंट के लिए अभिनेत्री ने रेड कलर का साड़ी गाउन कैरी किया था. इस वन शोल्डर गाउन को कॉरसेट ब्लाउज और भी खूबसूरत बना रहा है. फेस्टिव सीजन में इस तरह के आउटफिट को आप अपने अंदाज में स्टाइल कर सकती हैं.
5/7
मेकअप की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने अपने इस इंडो-वेस्टर्न लुक को शिमरी आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर और सुर्ख लाल लिपस्टिक के साथ कंप्लीट किया है. इन वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस आउटफिट को हसीना ने कितनी एलिगेंस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है.
मेकअप की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने अपने इस इंडो-वेस्टर्न लुक को शिमरी आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर और सुर्ख लाल लिपस्टिक के साथ कंप्लीट किया है. इन वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस आउटफिट को हसीना ने कितनी एलिगेंस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है.
6/7
स्लिक बन हेयरस्टाइल के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अपना ये लुक कंप्लीट किया है. साथ ही उन्होंने अपने इस आउटफिट के साथ मिनिमल एक्सेसरीज भी कैरी की है. अदाकारा ने डायमंड ड्रॉप इयरिंग्स और ब्रेसलेट के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया.
स्लिक बन हेयरस्टाइल के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अपना ये लुक कंप्लीट किया है. साथ ही उन्होंने अपने इस आउटफिट के साथ मिनिमल एक्सेसरीज भी कैरी की है. अदाकारा ने डायमंड ड्रॉप इयरिंग्स और ब्रेसलेट के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया.
7/7
प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस और ग्रेसफुल अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. लोग उनके इस यूनिक आउटफिट की काफी चर्चा कर रहे हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर अदाकारा की इन तस्वीरों को इतना पसंद किया जा रहा है कि इससे लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा.
प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस और ग्रेसफुल अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. लोग उनके इस यूनिक आउटफिट की काफी चर्चा कर रहे हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर अदाकारा की इन तस्वीरों को इतना पसंद किया जा रहा है कि इससे लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा.
Published at : 17 Oct 2025 05:34 PM (IST)
Priyanka Chopra Diwali 2025

Photo Gallery

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
