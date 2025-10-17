लाल परी बन दिवाली पार्टी में छाईं प्रियंका चोपड़ा, रेड साड़ी-गाउन में देखें सिजलिंग अवतार

अदाकारा का ये आउटफिट फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. बता दें, इस खास इवेंट के लिए अभिनेत्री ने रेड कलर का साड़ी गाउन कैरी किया था. इस वन शोल्डर गाउन को कॉरसेट ब्लाउज और भी खूबसूरत बना रहा है. फेस्टिव सीजन में इस तरह के आउटफिट को आप अपने अंदाज में स्टाइल कर सकती हैं.