लाल परी बन दिवाली पार्टी में छाईं प्रियंका चोपड़ा, रेड साड़ी-गाउन में देखें सिजलिंग अवतार
Priyanka Chopra's Saree-Gown Pics: प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने हाल ही में एक दिवाली पार्टी अटेंड की जहां उन्हें रेड साड़ी-गाउन आउटफिट में देखा गया. तस्वीरें वायरल हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अदाकारा को हाल ही में दिवाली पार्टी में स्पॉट किया गया जहां उन्होंने अपने इस स्टाइलिश आउटफिट से महफिल में चार-चांद लगा दी. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से हसीना तारीफें बटोर रही हैं.
Published at : 17 Oct 2025 05:34 PM (IST)
