करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
Priyanka Chopra Karwa Chauth : बीते दिन देशभर में महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व मनाया. इस मौके पर टीवी समेत बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने भी हिस्सा लिया. प्रियंका चोपड़ा ने भी सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर की.
करवा चौथ का त्यौहार आम लोगों के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेलेब्स ने भी धूम–धाम से मनाया है. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक हसीनाओं ने अपनी खूबसूरत अदाओं से सभी को दीवाना बनाया. अब प्रियंका चोपड़ा ने भी स्पेशल पोस्ट शेयर किया है.
Published at : 11 Oct 2025 07:16 AM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
