करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनकरवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार

Priyanka Chopra Karwa Chauth : बीते दिन देशभर में महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व मनाया. इस मौके पर टीवी समेत बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने भी हिस्सा लिया. प्रियंका चोपड़ा ने भी सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 07:16 AM (IST)
करवा चौथ का त्यौहार आम लोगों के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेलेब्स ने भी धूम–धाम से मनाया है. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक हसीनाओं ने अपनी खूबसूरत अदाओं से सभी को दीवाना बनाया. अब प्रियंका चोपड़ा ने भी स्पेशल पोस्ट शेयर किया है.

प्रियंका चोपड़ा ने आज अपने पति निक जोनस संग करवा चौथ सेलिब्रेट किया. इंस्टाग्राम पर स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने अपने पति पर खूब प्यार लुटाया है.
अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्ट्रेस ने कैप्शन में बताया कि हर साल की तरह इस साल भी निक जोनस ने अपने टूर्स के बीच प्रियंका चोपड़ा के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए घर आने का टाइम निकाला. भले निक का कितना भी बिजी शेड्यूल हो वो अपनी पत्नी के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का समय निकाल ही लेते हैं.
एक्ट्रेस ने निक जोनस के गाल पर अपना हाथ रखते हुए अपनी मेहंदी भी फ्लॉन्ट की है. फैंस को देसी गर्ल का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है और फैंस अपनी इस फेवरेट जोड़ी पर प्यार बरसाते नहीं थक रहे हैं.
इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मां मधु चोपड़ा पर भी प्यार बरसाया है. कैप्शन लिखते हुए उन्होंने बताया कि हर साल उनकी मम्मी अपनी बेटी का व्रत तोड़ने के लिए शेफ विकास खन्ना का स्पेशल डिश लेकर आती हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया.
वायरल फोटोज में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लाडली मालती मैरी की क्यूटनेस ने भी सभी को दीवाना बनाया. पापा और बेटी की इस जोड़ी भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं.
अभिनेत्री की लाडली बेटी मालती मैरी हमेशा ही कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग काम करती दिखती हैं. इस बार एक्ट्रेस की वायरल पोस्ट में उन्हें अपना नाम लिखते हुए देखा गया. हर बार प्रियंका और निक की बेटी अपनी मासूमियत से लाइमलाइट अपने नाम कर जाती हैं.
इतना ही नहीं हसीना ने अपनी सास की तारीफ करते हुए बताया कि हर साल निक जोनस की मां अपनी बहू के लिए सरगी भी भिजवाती हैं. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. ग्लोबल आइकन का ये देसी अंदाज फैंस को बहुत भा रहा है साथ ही वो एक्ट्रेस के शेयर किए गए इस पोस्ट के बैकग्राउंड म्यूजिक की भी तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 11 Oct 2025 07:16 AM (IST)
