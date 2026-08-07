सनी देओल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, भेंट की राम लला की मूर्ति

Batwara 1947: सनी देओल इन दिनों फिल्म 'बटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. इसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. लेकिन इसके पहले सनी देओल, प्रीति जिंटा और बेटे करण देओल के साथ फिल्म के प्रमोशन में जोर-शोर से जुट गए हैं. फिल्म के प्रमोशन के बीच एक्टर ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें भी शेयर की है.

'बटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे सनी देओल

दरअसल, सनी देओल 7 अगस्त शुक्रवार को फिल्म 'बटवार 1947' के प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे. इस दौरान उनके साथ एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और बेटे करण देओल भी थे. उन्होंने लखनऊ में फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन किया. फैंस के साथ पोज भी दिए. साथ ही रूमी गेट पर तांगे की सवारी की. फिल्म के प्रमोशन के बाद एक्टर सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ ऑफिस मुलाकात के लिए पहुंचे.

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सनी देओल ने सीएम संग शेयर की फोटोज

सनी देओल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसे साझा करने के साथ ही एक्टर ने कैप्शन लिखा, 'लखनऊ के दौरान, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर बहुत खुशी हुई. उनके साथ बहुत ही सुखद और आत्मीय बातचीत हुई.' इस मुलाकात के दौरान अभिनेता के साथ प्रीति जिंटा भी दिखीं. उन्होंने सीएम के साथ एक फ्रेम में पोज भी दिया. इतना ही नहीं, सनी देओल ने योगी आदित्यनाथ को राम लला की मूर्ति भी भेंट की.

प्रीति जिंटा के साथ 8 साल बाद शेयर कर रहे स्क्रीन

सनी देओल फिल्म 'बटवारा 1947' के जरिए प्रीति जिंटा के साथ करीब 8 साल बाद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. इसके पहले दोनों को आखिरी बार फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' के जरिए स्क्रीन पर लंबे समय के बाद देखा गया था. वहीं, इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और दोनों की जोड़ी करीब 29 साल बाद 'बटवारा 1947' के जरिए वापसी कर रही है. इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन ने किया है.

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कब रिलीज हो रही 'बटवारा 1947'?

बहरहाल, अगर फिल्म 'बटवारा 1947' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म को 14 अगस्त को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा. इसमें भारत-पाकिस्तान के बटवारे के समय की कहानी को दिखाया गया है. इसके साथ ही इमरान हाशमी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'आवारापन 2' भी रिलीज हो रही है. ऐसे में इस 15 अगस्त, 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में बड़ा क्लैश होने वाला है.