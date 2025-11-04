हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वेडिंग सीजन में देने हैं पति संग रोमांटिक पोज, तो बी-टाउन की इन जोड़ियों से लें इंस्पिरेशन, खूब मिलेंगे लाइक्स

वेडिंग सीजन में देने हैं पति संग रोमांटिक पोज, तो बी-टाउन की इन जोड़ियों से लें इंस्पिरेशन, खूब मिलेंगे लाइक्स

Couples Pose Idea: स्टार्स की उनके पार्टनर के साथ रोमांटिक तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर किसी शादी में जा रहे हैं. जो इनसे पोज आइडिया ले सकते हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 04 Nov 2025 10:04 PM (IST)
Couples Pose Idea: स्टार्स की उनके पार्टनर के साथ रोमांटिक तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर किसी शादी में जा रहे हैं. जो इनसे पोज आइडिया ले सकते हैं.

इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है. अगर आप न्यूली वेड हैं या आपकी शादी होने वाली है. तो ये खबर आपके लिए ही हैं. दरअसल आज हम आपके लिए बॉलीवुड की कुछ फेमस जोड़ियों की रोमांटिक तस्वीरें ढूंढकर लाए हैं. जिनसे आप अपने पार्टनर के साथ फोटो के लिए पोज देने का आइडिया चुरा सकते हैं. इससे आपकी फोटो वायरल तो होगी, साथ ही इसे खूब लाइक्स भी मिल सकते हैं.

1/8
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड में फैंस के फेवरेट कपल्स में से एक हैं. दोनों की तस्वीरें भी खूब चर्चा में रहती हैं. ऐसे में आप पार्टनर के साथ कपल का ये पोज रीक्रिएट कर सकते हैं.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड में फैंस के फेवरेट कपल्स में से एक हैं. दोनों की तस्वीरें भी खूब चर्चा में रहती हैं. ऐसे में आप पार्टनर के साथ कपल का ये पोज रीक्रिएट कर सकते हैं.
2/8
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल भी बॉलीवुड के लवबर्ड हैं. जो अक्सर एक-दूजे संग कोजी होती रहते हैं. ऐसे में दोनों का ये पोज भी कपल्स के लिए खास रहेगा.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल भी बॉलीवुड के लवबर्ड हैं. जो अक्सर एक-दूजे संग कोजी होती रहते हैं. ऐसे में दोनों का ये पोज भी कपल्स के लिए खास रहेगा.
3/8
अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी मेहंदी फंक्शन में शामिल हो रहे हैं. परी और राघव का ये पोज रीक्रिएट कर सकते हैं. जिसे सभी खूब पसंद करेंगे.
अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी मेहंदी फंक्शन में शामिल हो रहे हैं. परी और राघव का ये पोज रीक्रिएट कर सकते हैं. जिसे सभी खूब पसंद करेंगे.
4/8
राघव चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की ये फोटो जब सोशल मीडिया पर आई थी, तो खासी वायरल हुई थी. आप भी अपने पार्टनर के बालों को संवारते हुए कैमरे के लिए खूबसूरत पोज दे सकते हैं.
राघव चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की ये फोटो जब सोशल मीडिया पर आई थी, तो खासी वायरल हुई थी. आप भी अपने पार्टनर के बालों को संवारते हुए कैमरे के लिए खूबसूरत पोज दे सकते हैं.
5/8
न्यूली वेड कपल के लिए जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा का ये पोज बेस्ट है. पार्टनर के माथे को चूमते हुए आप फोटो क्लिक करवाएंगे. तो ये इंटरनेट जरूर चर्चा बटोरेंगी.
न्यूली वेड कपल के लिए जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा का ये पोज बेस्ट है. पार्टनर के माथे को चूमते हुए आप फोटो क्लिक करवाएंगे. तो ये इंटरनेट जरूर चर्चा बटोरेंगी.
6/8
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं. आप भी अपने पार्टनर के साथ कपल की तरह ऐसा पोज देंगे. तो फोटो में चार चांद लग जाएंगे.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं. आप भी अपने पार्टनर के साथ कपल की तरह ऐसा पोज देंगे. तो फोटो में चार चांद लग जाएंगे.
7/8
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की केमिस्ट्री हमेशा ही सोशल मीडिया पर आग लगाती है. तो आप रोमांटिक फोटो के लिए इस कपल से भी आइडिया ले सकते हैं.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की केमिस्ट्री हमेशा ही सोशल मीडिया पर आग लगाती है. तो आप रोमांटिक फोटो के लिए इस कपल से भी आइडिया ले सकते हैं.
8/8
अगर आप फोटो में रॉयल्टी दिखाने चाहते हैं. तो बॉलीवुड के नवाबी कपल करीना कपूर और सैफ अली खान से इंस्पिरेशन ले सकते हैं.
अगर आप फोटो में रॉयल्टी दिखाने चाहते हैं. तो बॉलीवुड के नवाबी कपल करीना कपूर और सैफ अली खान से इंस्पिरेशन ले सकते हैं.
Published at : 04 Nov 2025 10:04 PM (IST)
Embed widget