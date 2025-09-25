इस बॉलीवुड की हसीना का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मिलने के लिए जाती थीं हांगकांग

पूनम ढिल्लों हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. उनकी मासूम आंखें और प्यारी मुस्कान ने लाखों लोगों को उनका दीवाना बना दिया. सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पूनम ने अपने डेब्यू फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर और संजीव कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया. उस समय पूनम अपनी फिल्म नूरी की शूटिंग के दौरान स्कूल भी पढ़ रही थीं. वह सुबह दिल्ली में एग्जाम देतीं और शाम को शूटिंग के लिए मुंबई चली आती थीं.