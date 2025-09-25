इस बॉलीवुड की हसीना का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मिलने के लिए जाती थीं हांगकांग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइस बॉलीवुड की हसीना का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मिलने के लिए जाती थीं हांगकांग

एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने अपने पति अशोक ठकेरिया को सबक सिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर किया था. इस अफेयर के दौरान पूनम ने हांगकांग के बिजनेसमैन किकू के साथ रिलेशन बनाए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 02:50 PM (IST)
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने अपने पति अशोक ठकेरिया को सबक सिखाने और शादी में बढ़ रहे तनाव का असर कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर किया था. इस अफेयर के दौरान पूनम ने हांगकांग के बिजनेसमैन किकू के साथ रिलेशन बनाए. यह घटना उनके विवाहिक जीवन में और परेशानी लेकर आई और 1997 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद बच्चों की कस्टडी पूनम को मिली.

पूनम ढिल्लों हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. उनकी मासूम आंखें और प्यारी मुस्कान ने लाखों लोगों को उनका दीवाना बना दिया. सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पूनम ने अपने डेब्यू फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर और संजीव कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया. उस समय पूनम अपनी फिल्म नूरी की शूटिंग के दौरान स्कूल भी पढ़ रही थीं. वह सुबह दिल्ली में एग्जाम देतीं और शाम को शूटिंग के लिए मुंबई चली आती थीं.
साल 1988 में पूनम ढिल्लों ने अशोक ठकेरिया से शादी की और उनके दो बच्चे हैं, अनमोल और पालोमा. पूनम उस समय की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक थीं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में रहती थीं. उनकी मुलाकात होली पार्टी में हुई थी, जहां दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फिर उन्होंने शादी कर ली.
बॉलीवुड शादीज की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही पूनम और अशोक की शादी में परेशानियां आने लगीं, क्योंकि अशोक उन्हें बहुत कम समय देते थे और हमेशा काम में व्यस्त रहते थे. पूनम ने एक्टिंग से ब्रेक लिया था, लेकिन बाद में दोबारा काम शुरू किया तो अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले. समय के साथ उनके रिश्ते में दूरी बढ़ गई और वे छोटी-छोटी बातों पर बहस करने लगे.
पूनम को लगता था कि अशोक उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं देते, और यह समय उनके लिए बहुत मुश्किल था. पूनम तलाक लेना चाहती थीं और उन्होंने कानूनी मदद भी लेना शुरू कर दिया. करीब 1993-94 में अशोक का एक एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर सामने आया, जिससे उनका रिश्ता और टूट गया, लेकिन अशोक ने इसे न तो नकारा और न छुपाया, बल्कि वादा किया कि अब वह वफादार रहेंगे.
पूनम, जो पहले अपनी निजी जिंदगी को छुपाती थीं, धीरे-धीरे इसके बारे में खुलने लगीं. अपने पति पर शक और गुस्से के चलते उनकी शादी में तनाव बढ़ गया, और पूनम ने हांगकांग के बिजनेसमैन किकू के साथ अफेयर किया. वो उनसे मिलने के लिए हांग कांग जाती थीं. इसके बाद मुश्किलें और बढ़ी और 1997 में उनका तलाक हो गया, जिसमें उनके बच्चों अन्मोल और पालोमा की कस्टडी पूनम को दी गई.
अपने करियर के दौरान पूनम ढिल्लों का नाम कई लोगों से जोड़ा गया. पूनम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत नूरी फिल्म से की थी और इसी दौरान फिल्ममेकर रमेश तलवार उन पर बेइंतहा फिदा हो गए थे. यह भी अफवाहें थीं कि पूनम ढिल्लों और रमेश तलवार ने गुपचुप सगाई कर ली थी और रमेश ने जुहू में पूनम के लिए एक बंगला भी खरीदा था. हालांकि, बाद में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए.
पूनम की जिंदगी में अगला नाम फिल्ममेकर राज सिप्पी का था, जिनसे वह अपना जीवन बसाना चाहती थीं. लेकिन चूंकि राज पहले से शादीशुदा थे और पूनम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए पूनम को यह रिश्ता खत्म करना पड़ा.
पूनम अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं और लोग उनके दीवाने थे. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्मों में अक्सर प्रोड्यूसर चाहते थे कि उनका नाम हीरो के साथ जोड़ा जाए, और इसी वजह से अफवाहें फैलाई जाती थीं. यह सब पब्लिसिटी के लिए किया जाता था और पूनम ने कभी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया.
इसी इंटरव्यू में पूनम ने बताया कि उनके और उनके एक्स-हसबैंड अशोक ठकेरिया के बीच अब भी सम्मान और दोस्ती बनी हुई है. वे एक-दूसरे के शुभचिंतक हैं और मुश्किल वक्त में हमेशा एक-दूसरे का साथ देते हैं. पूनम ने कहा कि अलग होने के बावजूद वह अशोक के बारे में कभी बुरा नहीं बोलेंगी.
पूनम ढिल्लों ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं.लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही की. वह वाकई मजबूती की मिसाल हैं.
Published at : 25 Sep 2025 02:50 PM (IST)
Embed widget