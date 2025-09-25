एक्सप्लोरर
इस बॉलीवुड की हसीना का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मिलने के लिए जाती थीं हांगकांग
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने अपने पति अशोक ठकेरिया को सबक सिखाने और शादी में बढ़ रहे तनाव का असर कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर किया था. इस अफेयर के दौरान पूनम ने हांगकांग के बिजनेसमैन किकू के साथ रिलेशन बनाए. यह घटना उनके विवाहिक जीवन में और परेशानी लेकर आई और 1997 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद बच्चों की कस्टडी पूनम को मिली.
Published at : 25 Sep 2025 02:50 PM (IST)
Tags :Poonam Dhillon
