ये हसीना कोई और नहीं बल्कि कनाडा में जन्मी और पली-बढ़ी नोरा फतेही हैं. जो मुंबई स्टार बनने के लिए आई थीं. उस दौरान उनके पास सिर्फ 5000 रुपये ही थे. उस दौरान उन्हें काफी मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ा.