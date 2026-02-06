एक्सप्लोरर
कभी एक अंडा और रोटी खाकर किया गुजारा, तंगहाली में जी जिंदगी, अब जीती हैं लग्जरी लाइफ
टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल होने से पहले काफी मुश्किलों में गुजारा किया है. ऐसी ही कहानी बॉलीवुड की इस हसीना की भी है.
मायानगरी मुंबई में आए दिन हजारों लोग आते हैं, जो अपनी आंखों में स्टार बनने का सपना लिए होते हैं. लेकिन सफलता बस कुछ लोगों को ही मिल जाती है. ऐसा ही कुछ इस सात समंदर पार से आई हसीना के संग हुआ.
Published at : 06 Feb 2026 03:47 PM (IST)
बॉलीवुड
