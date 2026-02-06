हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी एक अंडा और रोटी खाकर किया गुजारा, तंगहाली में जी जिंदगी, अब जीती हैं लग्जरी लाइफ

टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल होने से पहले काफी मुश्किलों में गुजारा किया है. ऐसी ही कहानी बॉलीवुड की इस हसीना की भी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Feb 2026 03:47 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल होने से पहले काफी मुश्किलों में गुजारा किया है. ऐसी ही कहानी बॉलीवुड की इस हसीना की भी है.

मायानगरी मुंबई में आए दिन हजारों लोग आते हैं, जो अपनी आंखों में स्टार बनने का सपना लिए होते हैं. लेकिन सफलता बस कुछ लोगों को ही मिल जाती है. ऐसा ही कुछ इस सात समंदर पार से आई हसीना के संग हुआ.

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि कनाडा में जन्मी और पली-बढ़ी नोरा फतेही हैं. जो मुंबई स्टार बनने के लिए आई थीं. उस दौरान उनके पास सिर्फ 5000 रुपये ही थे. उस दौरान उन्हें काफी मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ा.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि कनाडा में जन्मी और पली-बढ़ी नोरा फतेही हैं. जो मुंबई स्टार बनने के लिए आई थीं. उस दौरान उनके पास सिर्फ 5000 रुपये ही थे. उस दौरान उन्हें काफी मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ा.
नोरा अब ना सिर्फ इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी हैं. बल्कि काफी लग्जरी लाइफ भी जीती हैं. लेकिन, इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा.
नोरा अब ना सिर्फ इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी हैं. बल्कि काफी लग्जरी लाइफ भी जीती हैं. लेकिन, इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा.
Published at : 06 Feb 2026 03:47 PM (IST)
Nora Fatehi

बॉलीवुड फोटो गैलरी

