स्पेशल ऑप्स (डिज्नी+ हॉटस्टार)- ‘स्पेशल ऑप्स’ नीरज पांडे की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है. इसकी कहानी रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है जो देश में हुए बड़े आतंकी हमलों के पीछे छिपे एक मास्टरमाइंड की तलाश करता है. सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे अलग-अलग जगहों पर फैले एजेंट्स मिलकर एक बड़े मिशन को अंजाम देते हैं. केके मेनन का किरदार इस सीरीज की जान है.