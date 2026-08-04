मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाJana Nayagan BO: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार

Jana Nayagan BO: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार

Jana Nayagan BO Collection Day 12: 'जना नायकन' ने सिनेमाघरों में रिलीज के 12 दिनों में ठीक परफॉर्म किया है. दूसरे मंडे को भी इसने दुनियाभर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय की राजनीति में आने के बाद आखिरी फिल्म 'जना नायकन' बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और दूसरे वर्किंग वीक में भी इसकी शुरुआत अच्छी रही. हालांकि वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट भी आई, जो कि आम बात है, लेकिन इसके बावजूद इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म ने ठीक कमाई की. वहीं रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को इसने वर्ल्डवाइड एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है.

'जना नायकन' ने 12वें दिन कितनी की कमाई?
सैकनिल्क के मुताबिक 'जना नायकन' 'ने रिलीज के12वें दिन भारत में 3.85 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नेट कमाई की है. यह फ़िल्म 3 हजाक 943 शो में दिखाई जा रही है. इन आंकड़ों के साथ, भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 209.35 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 179.45 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि  रविवार के 10.70 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के मुकाबले सोमवार को इसमें 64.0% की गिरावट आई।

'जना नायकन' का 12 दिनों का कितना रहा वर्ल्डवाइड कलेक्शन
'जना नायकन' विदेशों में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के12वें दिन इसने ओवरसीज में 1 करोड़ रुपये कमाए, जिससे अब तक इसका कुल ओवरसीज़ ग्रॉस कलेक्शन 92 करोड़ रुपये हो गया है. इसी के साथ 'जना नायकन' की वर्ल्डवाइड कमाई 301.35 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' मदद के नाम पर बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड

'जना नायकन' वर्ल्डवाइड बनाने वाली ये बड़ा रिकॉर्ड
'जना नायकन' कॉलीवुड की साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म की पोजिशन पर काबिज है. हालांकि अब इसका टारगेट करुप्पु के 314.79 करोड़ के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को मात देना है. इसे बस 13 करोड़ और कमाने हैं ऐसा करते ही ये दुनियाभर में साल 2026 की सबसे बड़ी कॉलीवुड फिल्म बन जाएगी. फिलहाल य़े 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली दूसरी कॉलीवुड फिल्म बन गई है.

‘जना नायकन’ के बारे में
एच. विनोथ के निर्देशन में बनी यह फिल्म विजय के किरदार 'थलपति वेट्री कोंडन' की कहानी है. वह एक पूर्व अधिकारी हैं जो 'विजी' नाम की एक युवा लड़की को गोद लेते हैं. फिल्म में पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, प्रियामणि और सुनील मुख्य भूमिकाओं में हैं. विजय की इस आखिरी फ़िल्म का म्यूजिक और स्कोर अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. ये फिल्म 2023 की तेलुगु फ़िल्म 'भगवंत केसरी' का ऑफिशियल रिमेक है.

ये भी पढ़ें:-OTT Releases This Week: अगस्त के पहले हफ्ते में मचेगा गदर, 'ऑपरेशन सफेद सागर' समेत 8 बड़ी फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

Published at : 04 Aug 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay BOX OFFICE COLLECTION Jana Nayagan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'स्पाइडर मैन' ने किया टॉप, जानें- कैसा रहा 'जना नायकन' से 'धमाल 4' का हाल?
मंडे टेस्ट में 'स्पाइडर मैन' ने किया टॉप, जानें- कैसा रहा 'जना नायकन' से 'धमाल 4' का हाल?
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Box Office: ओवरसीज में ‘जना नायकन' का धमाका, 11 दिनों में कमाए करोड़ों, ये तगड़ा रिकॉर्ड भी बनाया
ओवरसीज में ‘जना नायकन' ने 11 दिनों में की धांसू कमाई, ये तगड़ा रिकॉर्ड भी बनाया
तमिल सिनेमा
Sunday Box Office: संडे को 'स्पाइडर मैन' ने मचा दी धूम, 'जना नायकन' और 'धमाल 4' का भी बजा डंका, जानें- कलेक्शन
संडे को 'स्पाइडर मैन' ने मचा दी धूम, 'जना नायकन' और 'धमाल 4' का भी बजा डंका
तमिल सिनेमा
Friday Box Office: फ्राइडे को 'स्पाइडर मैन' ने काटा बवाल, 'द ओडिसी'-'धमाल 4 ने पलटी बाजी, पीछे रह गई 'जना नायकन'
फ्राइडे को 'स्पाइडर मैन' ने काटा बवाल, 'द ओडिसी'-'धमाल 4 ने पलटी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
इंडिया
बांकीपुर जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले- 'Gen-Z का...'
बांकीपुर जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले- 'Gen-Z का...'
बॉलीवुड
Arbaaz Khan Birthday: सलमान का भाई और मलाइका का पति कहने पर चिढ़ जाते थे अरबाज खान, जानें वजह
सलमान का भाई और मलाइका का पति कहने पर चिढ़ जाते थे अरबाज खान, जानें वजह
स्पोर्ट्स
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
महाराष्ट्र
'दीपके वहां आंदोलन कर रहा है और आप लोग...', अपने पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
ट्रेंडिंग
11 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया पानी का बिजनेस, अब हर महीने हो रही ढाई लाख की कमाई
11 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया पानी का बिजनेस, अब हर महीने हो रही ढाई लाख की कमाई
ऑटो
Victoris ने क्यों जीता Car of the Year अवॉर्ड?
Victoris ने क्यों जीता Car of the Year अवॉर्ड?
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget