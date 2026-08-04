'लॉक अप 2' में बड़ा उलटफेर, हर्षद चोपड़ा हुए बेघर, शिवांगी जोशी बनीं पहली फाइनलिस्ट
Lock Upp 2: हर्षद चोपड़ा 'लॉक अप 2' के पहले फाइनलिस्ट बन गए थे, लेकिन अचानक पूरा खेल बदल गया. अपने एक फैसले की वजह से उन्हें घर से बेघर होना पड़ा. वहीं, शिवांगी जोशी अब शो की पहली फाइनलिस्ट बन गई हैं.
नेटफ्लिक्स का पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' अब अपने फिनाले वीक में पहुंच चुका है. ऐसे में दर्शकों की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इस सीजन की ट्रॉफी किस कंटेस्टेंट के नाम होगी. इसी बीच शो में एक ऐसा इमोशनल और चौंकाने वाला मोड़ आया है, जिसने पूरा खेल पलट दिया. जहां बीते दिन हर्षद चोपड़ा के रूप में शो को अपना पहला फाइनलिस्ट मिल गया था, वहीं अब वो घर से बेघर हो चुके हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले फाइनलिस्ट बने हर्षद का सफर अचानक खत्म हो गया? आइए जानते हैं...
शो से बाहर हुए हर्षद चोपड़ा
'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला. पहले फाइनलिस्ट बनने के बावजूद हर्षद चोपड़ा का शो में सफर खत्म हो गया. उन्होंने बड़ा बलिदान देते हुए शिवांगी जोशी को पहला फाइनलिस्ट बना दिया. एपिसोड में शो के होस्ट रितेश देशमुख घर के अंदर पहुंचे और श्रेया कालरा से उनकी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहा. इस पावर के तहत श्रेया किसी एक कंटेस्टेंट को सीधे शो से बाहर कर सकती थीं.
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रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा को दिया बड़ा ऑफर
श्रेया कालरा ने बिना किसी झिझक के शिवांगी जोशी का नाम लिया. उनका फैसला सुनते ही हर्षद चोपड़ा बहुत इमोशनल हो गए. उन्होंने रो-रोकर श्रेया को अपना फैसला बदलने के लिए काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रेया अपने फैसले पर अडिग रहीं. हर्षद को रोता और उदास देखकर रितेश देशमुख ने उनके सामने एक बड़ा ऑफर रखा. उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें तो खुद शो से बाहर होकर शिवांगी जोशी को बचा सकते हैं. हर्षद ने बिना देर किए इस बात के लिए हामी भर दी.
He never needed the loudest voice,— Harshad Chopda (@ChopdaHarshad) August 3, 2026
because kindness has always spoken for him.
He never chased hearts,
yet hearts found their way to him.
A soul untouched by arrogance,
a friend who stood beside people even when no one was watching,
a human being whose greatest achievement will… pic.twitter.com/JMhoZ9y57u
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श्रेया कालरा से हुई शिवांगी जोशी की बहस
हर्षद के शो से बाहर होने के बाद शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. इस दौरान गुस्से में शिवांगी ने श्रेया से कहा, 'अगर तुम ये शो जीत गई, तो मैं अपना नाम बदल लूंगी.' दोनों के बीच हुई इस नोकझोंक ने घर का माहौल और भी गर्म कर दिया.
Shreya saying it to Shivangi's face: "You guilt-tripped him. He left because of you." 😭— 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) August 3, 2026
Shreya the player you are broo ❤️ !#LockUpp2 #ShreyaKalra pic.twitter.com/ww28TVO3TW
कुछ लोग टाइटल जीतते हैं, तो कुछ दिल...
हर्षद चोपड़ा के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ लोग उनके इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे गलत फैसला बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'हर्षद चोपड़ा... इतना भी महान नहीं बनना चाहिए था भाई! दोस्ती बाहर निभाता, अपना गेम खेलता.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'शिवांगी का रोना नकली लग रहा है. उसने हर्षद को कुर्बानी देने के लिए मजबूर किया और अब विक्टिम कार्ड खेल रही है.'
हालांकि, कई यूजर्स ने हर्षद के फैसले की जमकर तारीफ भी की. एक यूजर ने लिखा, 'चाहे ट्रॉफी कोई भी जीते, ये सीजन हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि हर्षद चोपड़ा ने फिनाले की जगह कुर्बान कर दी.' एक ने लिखा, 'कुछ लोग टाइटल जीतते हैं, तो कुछ दिल.' दूसरे ने लिखा, 'हर्षद जैसा दोस्त सबसे पास होना चाहिए.'
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