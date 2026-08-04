मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लॉक अप 2' में बड़ा उलटफेर, हर्षद चोपड़ा हुए बेघर, शिवांगी जोशी बनीं पहली फाइनलिस्ट

'लॉक अप 2' में बड़ा उलटफेर, हर्षद चोपड़ा हुए बेघर, शिवांगी जोशी बनीं पहली फाइनलिस्ट

Lock Upp 2: हर्षद चोपड़ा 'लॉक अप 2' के पहले फाइनलिस्ट बन गए थे, लेकिन अचानक पूरा खेल बदल गया. अपने एक फैसले की वजह से उन्हें घर से बेघर होना पड़ा. वहीं, शिवांगी जोशी अब शो की पहली फाइनलिस्ट बन गई हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 04 Aug 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

नेटफ्लिक्स का पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' अब अपने फिनाले वीक में पहुंच चुका है. ऐसे में दर्शकों की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इस सीजन की ट्रॉफी किस कंटेस्टेंट के नाम होगी. इसी बीच शो में एक ऐसा इमोशनल और चौंकाने वाला मोड़ आया है, जिसने पूरा खेल पलट दिया. जहां बीते दिन हर्षद चोपड़ा के रूप में शो को अपना पहला फाइनलिस्ट मिल गया था, वहीं अब वो घर से बेघर हो चुके हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले फाइनलिस्ट बने हर्षद का सफर अचानक खत्म हो गया? आइए जानते हैं...

शो से बाहर हुए हर्षद चोपड़ा
'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला. पहले फाइनलिस्ट बनने के बावजूद हर्षद चोपड़ा का शो में सफर खत्म हो गया. उन्होंने बड़ा बलिदान देते हुए शिवांगी जोशी को पहला फाइनलिस्ट बना दिया. एपिसोड में शो के होस्ट रितेश देशमुख घर के अंदर पहुंचे और श्रेया कालरा से उनकी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहा. इस पावर के तहत श्रेया किसी एक कंटेस्टेंट को सीधे शो से बाहर कर सकती थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix LockUpp (@netflixlockupp)

रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा को दिया बड़ा ऑफर
श्रेया कालरा ने बिना किसी झिझक के शिवांगी जोशी का नाम लिया. उनका फैसला सुनते ही हर्षद चोपड़ा बहुत इमोशनल हो गए. उन्होंने रो-रोकर श्रेया को अपना फैसला बदलने के लिए काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रेया अपने फैसले पर अडिग रहीं. हर्षद को रोता और उदास देखकर रितेश देशमुख ने उनके सामने एक बड़ा ऑफर रखा. उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें तो खुद शो से बाहर होकर शिवांगी जोशी को बचा सकते हैं. हर्षद ने बिना देर किए इस बात के लिए हामी भर दी.

ये भी पढ़ें:- Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'स्पाइडर मैन' ने किया टॉप, जानें- कैसा रहा 'जना नायकन' से 'धमाल 4' का हाल?

श्रेया कालरा से हुई शिवांगी जोशी की बहस
हर्षद के शो से बाहर होने के बाद शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. इस दौरान गुस्से में शिवांगी ने श्रेया से कहा, 'अगर तुम ये शो जीत गई, तो मैं अपना नाम बदल लूंगी.' दोनों के बीच हुई इस नोकझोंक ने घर का माहौल और भी गर्म कर दिया.

कुछ लोग टाइटल जीतते हैं, तो कुछ दिल...
हर्षद चोपड़ा के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ लोग उनके इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे गलत फैसला बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'हर्षद चोपड़ा... इतना भी महान नहीं बनना चाहिए था भाई! दोस्ती बाहर निभाता, अपना गेम खेलता.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'शिवांगी का रोना नकली लग रहा है. उसने हर्षद को कुर्बानी देने के लिए मजबूर किया और अब विक्टिम कार्ड खेल रही है.' 

लॉक अप 2' में बड़ा उलटफेर, हर्षद चोपड़ा हुए बेघर, शिवांगी जोशी बनीं पहली फाइनलिस्ट

हालांकि, कई यूजर्स ने हर्षद के फैसले की जमकर तारीफ भी की. एक यूजर ने लिखा, 'चाहे ट्रॉफी कोई भी जीते, ये सीजन हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि हर्षद चोपड़ा ने फिनाले की जगह कुर्बान कर दी.' एक ने लिखा, 'कुछ लोग टाइटल जीतते हैं, तो कुछ दिल.' दूसरे ने लिखा, 'हर्षद जैसा दोस्त सबसे पास होना चाहिए.'

ये भी पढ़ें:-OTT Releases This Week: अगस्त के पहले हफ्ते में मचेगा गदर, 'ऑपरेशन सफेद सागर' समेत 8 बड़ी फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

और पढ़ें
Published at : 04 Aug 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Harshad Chopda Lock Upp 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'लॉक अप 2' में बड़ा उलटफेर, हर्षद चोपड़ा हुए बेघर, शिवांगी जोशी बनीं पहली फाइनलिस्ट
'लॉक अप 2' में बड़ा उलटफेर, हर्षद चोपड़ा हुए बेघर, शिवांगी जोशी बनीं पहली फाइनलिस्ट
ओटीटी
'मेरा करियर खत्म हो गया था...', आम्रपाली दुबे की वजह से बच पाई थी निरहुआ की डूबती नैया
'मेरा करियर खत्म हो गया था...', आम्रपाली दुबे की वजह से बच पाई थी निरहुआ की डूबती नैया
ओटीटी
'मुझे पता है वो कौन है...', आकांक्षा चौधरी के शॉकिंग खुलासे पर बंदगी कालरा का दावा
'मुझे पता है वो कौन है...', आकांक्षा चौधरी के शॉकिंग खुलासे पर बंदगी कालरा का दावा
ओटीटी
OTT Releases This Week: अगस्त के पहले हफ्ते में मचेगा गदर, 'ऑपरेशन सफेद सागर' समेत 8 बड़ी फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
अगस्त के पहले हफ्ते में OTT पर मचेगा गदर, 8 बड़ी फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
इंडिया
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
स्पोर्ट्स
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
महाराष्ट्र
'दीपके वहां आंदोलन कर रहा है और आप लोग...', अपने पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
इंडिया
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget