'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्य विपक्षी दल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से नाराज दिखे. अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सलाह दी कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके से उन्हें सीख लेनी चाहिए. उनसे कुछ सीखना चाहिए.

दरअसल, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा, "देश में एक युवा आंदोलन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है और आप यहां पदों के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हैं?" सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने इन्हीं शब्दों में अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया.

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उद्धव ठाकरे के सामने ही भिड़ गए थे दो गुट

सूत्रों की मानें तो ठाणे जिले में शिवसेना यूबीटी की संगठनात्मक ताकत बढ़ाने और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर ‘मातोश्री’ में बुलाई गई बैठक में जोरदार हंगामा हुआ. उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में ही ठाणे के दो गुटों के पदाधिकारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. यह देखकर उद्धव ठाकरे काफी नाराज हो गए और उन्होंने सभी पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई.

ठाणे के कलवा और कल्याण विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी संगठन की समीक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था. सूत्रों के अनुसार, कल्याण के कुछ पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित किए जाने के मुद्दे पर यह विवाद शुरू हुआ.

उद्धव ठाकरे का गुस्सा

मातोश्री में दो गुटों के बीच जारी तीखी बहस और टकराव की स्थिति को देखकर उद्धव ठाकरे ने बैठक में ही कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने ठाणे के पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, “देश में अभिजीत दीपके जैसा एक युवा आंदोलन के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है और आप यहां पदों के लिए आपस में किस बात पर लड़ रहे हैं?”

कल्याण में निष्कासन का मुद्दा बना विवाद की वजह

दो दिन पहले ही कल्याण लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना ठाकरे गुट के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. आज की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. सूत्रों के मुताबिक, पुराने पदाधिकारियों और नए नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारियों के बीच चल रहे आंतरिक मतभेद इस विवाद के केंद्र में रहे.

उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ठाणे जिला प्रमुख केदार दिघे, कल्याण लोकसभा संपर्क प्रमुख गुरुनाथ खोत, विधायक मिलिंद नार्वेकर और पूर्व विधायक विलास पोतनीस समेत पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद थे.इस विवाद के बाद ठाणे में जारी आंतरिक गुटबाजी को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे क्या कड़े कदम उठाएंगे, इस पर राजनीतिक गलियारों की नजर बनी हुई है.

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