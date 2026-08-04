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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सजब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा

जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा

पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने तेंदुलकर से हरी जर्सी पहनकर उनकी टीम के लिए सब्स्टीट्यूट के तौर पर फ़ील्डिंग करने को कहा था.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 04 Aug 2026 09:45 AM (IST)
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"मास्टर ब्लास्टर" सचिन तेंदुलकर का नाम इतिहास में भारत के लिए खेलने वाले सबसे महान क्रिकेटर के तौर पर दर्ज है. बल्ले और कभी-कभी गेंद से अपने शानदार प्रदर्शन के ज़रिए तेंदुलकर ने विरोधी टीम का हौसला कई बार तोड़ा. उन्होंने न सिर्फ़ बल्लेबाजी के ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें शायद ही कभी तोड़ा जा सके, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित भी किया. जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में तेंदुलकर के करियर पर नजर डालते हैं, तो एक दिलचस्प और अक्सर भुला दिया जाने वाला वाकया सामने आता है. भारत के लिए डेब्यू करने से लगभग दो साल पहले उन्होंने पाकिस्तान की टीम के लिए फील्डिंग की थी.

यह सब तब हुआ जब तेंदुलकर सिर्फ़ 13 साल के थे. 1987 के दौरे पर पाकिस्तान की टीम मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेल रही थी. यह मैच दोनों तरफ़ से 40-40 ओवर का एक प्रदर्शनी मैच था और यहीं पर किशोर तेंदुलकर ने अपने करियर का एक यादगार अध्याय लिखा.

उस समय पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने तेंदुलकर से हरी जर्सी पहनकर उनकी टीम के लिए सब्स्टीट्यूट के तौर पर फ़ील्डिंग करने को कहा, क्योंकि लंच ब्रेक के दौरान जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर चले गए थे.

इमरान ने क्रिकेट क्लब ऑफ़ इंडिया के कप्तान हेमंत केनकरे से संपर्क किया, जो ड्रेसिंग रूम की ज़िम्मेदारियां संभाल रहे थे, और पूछा कि क्या उन्हें सब्स्टीट्यूट फ़ील्डर के तौर पर कुछ स्थानीय युवा खिलाड़ी मिल सकते हैं. केनकरे के विकल्प खोजने से पहले ही, उत्साहित तेंदुलकर दौड़कर मैदान पर इमरान खान की टीम में शामिल हो गए.

असल में, तेंदुलकर को मैदान पर तब उतारा गया जब उस समय के भारतीय कप्तान कपिल देव बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने आउटफ़ील्ड में उनकी तरफ़ एक शॉट मारा. तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा 'प्लेइंग इट माई वे' में इस घटना का ज़िक्र भी किया है. उन्होंने लिखा, "मुझे नहीं पता कि इमरान खान को यह याद है या उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि मैंने कभी उनकी पाकिस्तान टीम के लिए फ़ील्डिंग की थी."

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तेंदुलकर के बचपन के दोस्त मार्कस कौटो, जो उस शाम सचिन के साथ मुंबई लोकल ट्रेन से घर लौटे थे, ने एक बार बताया था कि बाउंड्री के पास फ़ील्डिंग करने के लिए कहे जाने पर यह होनहार युवा खिलाड़ी परेशान हो गया था. कौटो ने याद करते हुए कहा, "सचिन ने मुझे बताया कि बाउंड्री लाइन पर फ़ील्डिंग करने के लिए कहे जाने पर वह निराश थे. उन्होंने पूछा कि क्या उन बड़े शॉट्स में से कोई कैच लेने लायक था, और मुझे उन्हें बताना पड़ा कि वह तो स्टेडियम के पहले टियर की तरफ़ जा रहा था."

भारत ने वह एग्ज़िबिशन मैच छह विकेट से जीता. ठीक दो साल बाद, तेंदुलकर का सामना फिर से इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस से हुआ, लेकिन इस बार वह एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर भारत की कैप पहने हुए थे.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 04 Aug 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Pakistan
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