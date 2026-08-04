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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?

तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?

Weather Forecast: मंगलवार कोआईएमडी ने कई राज्यों के लिए जिलेवार 'नाउकास्ट' की चेतावनी जारी की है. अगले दो-तीन घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Aug 2026 08:04 AM (IST)
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कई राज्यों के लिए जिलेवार 'नाउकास्ट' (तत्काल मौसम) चेतावनी जारी की है. इसमें लोगों को अगले दो से तीन घंटों के दौरान आंधी-तूफान, बिजली गिरने, भारी बारिश और तेज हवाओं के बारे में आगाह किया गया है.

पटियाला में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने पंजाब के पटियाला जिले के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसका मतलब है कि मौसम बहुत खराब होने वाला है और तुरंत कदम उठाने की जरूरत है. आईएमडी ने बिजली गर्जन, तेज हवाओं (लगभग 60 किमी/घंटा की रफ़्तार) और भारी बारिश (15 मिमी/घंटा से ज़्यादा) के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई है. लोगों से घर के अंदर रहने और बिना जरूरत के यात्रा न करने को कहा गया है.

ऑरेंज अलर्ट जारी

कई राज्यों के कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी की गई है. यहां आंधी-तूफ़ान, बिजली कड़कने, 40–60 किमी/घंटा की रफ़्तार से हवा चलने और मध्यम से भारी बारिश (5–15 मिमी/घंटा या उससे ज़्यादा) होने की बहुत संभावना है. पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, संगरूर और एसएएस नगर शामिल हैं. उत्तर प्रदेश में, प्रभावित जिलों में अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव शामिल हैं.

यह अलर्ट केरल में कासरगोड, कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, शिवमोग्गा और उडुपी; मध्य प्रदेश में भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कलां और शिवपुरी; मणिपुर में जिरीबाम, कामजोंग, नोनी, सेनापति और तामेंगलोंग; पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर; नागालैंड में लोंगलेंग, मोकोकचुंग, मोन और वोखा; असम में गोलाघाट, जोरहाट, माजुली और शिवसागर; हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कैथल और कुरुक्षेत्र; और उत्तराखंड में बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी तक भी लागू है.

मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम के बारे में ताज़ा जानकारी, जिसमें 'येलो अलर्ट' और ज़िले के हिसाब से तुरंत मौसम की जानकारी (नाउकास्ट) शामिल है, आईएमडी के आधिकारिक मौसम पोर्टल पर उपलब्ध है. अधिकारी मौसम की बदलती स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और लोगों से कहा गया है कि वे आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेते रहें.

इनपुट-आईएएनएस

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About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 04 Aug 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Weather Forecast Weather Today IMD Red Alert
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