बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहन अर्पिता खान 37 साल की हो गई हैं. उन्होंने 3 अगस्त को अपने परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर अर्पिता खान के पति और एक्टर आयुष शर्मा ने बेहद प्यार भरे और रोमांटिक अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया. आयुष का इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत रहा है.

अर्पिता खान के बर्थडे पर इमोशनल हुए आयुष शर्मा

आयुष शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अर्पिता के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमारे परिवार की धड़कन और सबसे बड़ी ताकत को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. अर्पिता, तुम ही हो जो हम सभी को एक साथ जोड़े रखती हो. हमारी मुस्कानों के पीछे की ताकत, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून का एहसास और वो प्यार जो एक घर को परिवार बनाता है.'

तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो...

उन्होंने आगे लिखा, 'तुम हमेशा हर किसी के लिए मौजूद रहती हो, बिना किसी उम्मीद के प्यार करती हो, ख्याल रखती हो, हिम्मत देती हो और हर मुश्किल में हमारा साथ निभाती हो. शायद हम ये बात अक्सर नहीं कह पाते, लेकिन तुम्हारे होने से हर चीज थोड़ी आसान और ज़िंदगी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है. तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो, हमारा सबसे सुरक्षित सहारा हो और सच में हमारी छोटी-सी दुनिया हो.'

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तुम हमारे लिए बहुत खास हो...

आयुष ने अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, 'हम तुमसे उतना प्यार करते हैं, जितना शब्दों में कभी बयां नहीं किया जा सकता. दुआ है कि आज का दिन तुम्हें ये एहसास दिलाए कि तुम हमारे लिए कितनी खास, कितनी अनमोल और कितनी प्यारी हो. जन्मदिन मुबारक हो, मामा. हमेशा तुम्हारे, आयुष, आहिल और आयत.'

दोनों की बॉन्डिंग की तारीफ कर रहे फैंस

आयुष शर्मा की इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग अर्पिता खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग की भी खूब तारीफ कर रहे हैं. वहीं, आयुष शर्मा की इस पोस्ट पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी कमेंट किया. उन्होंने रेड हार्ट इमोजी शेयर कर अर्पिता खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और अपना प्यार जताया.

दो बच्चों के पेरेंट्स हैं आयुष-अर्पिता

बता दें कि आयुष शर्मा ने 18 नवंबर 2014 को सलमान खान की बहन अर्पिता खान से शादी की थी. दोनों ने हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए थे. आज ये कपल दो बच्चों बेटे आहिल और बेटी आयत के पेरेंट्स हैं.

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