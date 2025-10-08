एक्सप्लोरर
पॉलिटिकल करियर के सिल्वर जुबिली पर नीना गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, कहा– 'हमें आप पर गर्व है'
Pm Modi Work Anniversary: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर उन्हें कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दी. नीना गुप्ता ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए तारीफ की .
भारत के प्रधानमंत्री को राजनीति में आए अब 25 साल पूरे हो चुके हैं. मंगलवार को उन्होंने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी. इसके बाद बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सिल्वर जुबिली की उन्हें बढ़ाई दी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Oct 2025 07:48 PM (IST)
Tags :Neena Gupta NARENDRA MODI Vadh 2
बॉलीवुड
7 Photos
पॉलिटिकल करियर के सिल्वर जुबिली पर नीना गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, कहा– 'हमें आप पर गर्व है'
बॉलीवुड
10 Photos
सनी देओल के छोटे बेटे की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में कर चुके हैं एंट्री, मगर नहीं पापा जैसी बात
बॉलीवुड
7 Photos
अबू धाबी में सोनाक्षी सिन्हा ने पति संग बिताए खूबसूरत पल, वॉटर स्पोर्ट्स के साथ किया कार रेसिंग
बॉलीवुड
10 Photos
'फॉर मोर शॉट्स प्लीज' फेम सयानी गुप्ता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, लुक्स से बटोरती हैं सुर्खियां
बॉलीवुड
7 Photos
'बेबी डॉल' गाने वाली सिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन देख परेशान हुए फैंस, पूछा- चेहरे को क्या हो गया?
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
76 पर गिरे 7 विकेट, फिर महिलाओं की 'ग्लेन मैक्सवेल' ने पाकिस्तान की बजाई बैंड, उड़ा दिए सबके होश
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
पॉलिटिकल करियर के सिल्वर जुबिली पर नीना गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, कहा– 'हमें आप पर गर्व है'
बॉलीवुड
10 Photos
सनी देओल के छोटे बेटे की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में कर चुके हैं एंट्री, मगर नहीं पापा जैसी बात
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion