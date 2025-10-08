पॉलिटिकल करियर के सिल्वर जुबिली पर नीना गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, कहा– 'हमें आप पर गर्व है'

उन्होंने फोटोज को शेयर करते हुए भावनात्मक रूप से लिखा, "2001 में आज ही के दिन मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. आज मैंने सरकार के मुखिया के रूप में ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन की सेवा करने के अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सिद्धि मुझे भारत की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है.' पीएम मोदी ने दिल से देश की जनता का आभार व्यक्त किया और आगे भी जनता से अपील की कि वे इसी तरह उन पर भरोसा बनाए रखें.