हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNavratri Day 8: गुलाबी रंग में करें मां महागौरी, स्टाइलिंग के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

Navratri Day 8: गुलाबी रंग में करें मां महागौरी, स्टाइलिंग के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

Navratri Day 8: नवरात्रि में अष्टमी की पूजा के दिन गुलाबी रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसे में एक बार फिर हम आपके लिए एक्ट्रेसेस के गुलाबी आउटफिट लेकर आए हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Sep 2025 10:48 PM (IST)
Navratri Day 8: नवरात्रि में अष्टमी की पूजा के दिन गुलाबी रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसे में एक बार फिर हम आपके लिए एक्ट्रेसेस के गुलाबी आउटफिट लेकर आए हैं.

कल शरदीय नवरात्रि का आठवां दिन है. ऐसे में अगर आप मां गौरी की पूजा को थोड़ा स्पेशल बनानी चाहती हैं. तो गुलाबी रंग जरूर पहने. इस दिन के लिए ये शुभ रंग है. अगर आप अपना लुक स्टाइलिश बनाने के बारे में सोच रही हैं. तो नीचे एक्ट्रेसेस की तस्वीरें देखकर टिप्स ले सकती हैं.

1/7
माधुरी दीक्षित की ये कढ़ाई वाली साड़ी भी आप पूजा में पहनकर खूबसूरत दिख सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप भी अपने बाल कर्ल करके स्टाइल कर सकते हैं.
माधुरी दीक्षित की ये कढ़ाई वाली साड़ी भी आप पूजा में पहनकर खूबसूरत दिख सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप भी अपने बाल कर्ल करके स्टाइल कर सकते हैं.
2/7
जाह्नवी कपूर की ये पिंक साड़ी बॉर्डर वाली पूजा के लिए काफी सुंदर और कंफर्टेबल रहेगी. आप अपना लुक माथे पर टिके के साथ पूरा कर सकती हैं.
जाह्नवी कपूर की ये पिंक साड़ी बॉर्डर वाली पूजा के लिए काफी सुंदर और कंफर्टेबल रहेगी. आप अपना लुक माथे पर टिके के साथ पूरा कर सकती हैं.
3/7
आलिया भट्ट की ये पिंक और व्हाइट शेड की साड़ी भी नवरात्रि पूजा के आठवें दिन आप पहन सकते हैं.
आलिया भट्ट की ये पिंक और व्हाइट शेड की साड़ी भी नवरात्रि पूजा के आठवें दिन आप पहन सकते हैं.
4/7
नई दुल्हन हैं, तो आलिया भट्ट की बनारसी सिल्क हैवी वर्क साड़ी भी आप नवरात्रि में पहन सकती हैं. इसे आप डांडिया नाइट के लिए भी ऑप्शन में रख सकती हैं.
नई दुल्हन हैं, तो आलिया भट्ट की बनारसी सिल्क हैवी वर्क साड़ी भी आप नवरात्रि में पहन सकती हैं. इसे आप डांडिया नाइट के लिए भी ऑप्शन में रख सकती हैं.
5/7
शिल्पा शेट्टी की लहरिया साड़ी भी नवरात्रि के लिए आप स्टाइल कर सकती हैं. आप अपने बालों में गजरा लगाकर लुक कंपलीट कर सकती हैं.
शिल्पा शेट्टी की लहरिया साड़ी भी नवरात्रि के लिए आप स्टाइल कर सकती हैं. आप अपने बालों में गजरा लगाकर लुक कंपलीट कर सकती हैं.
6/7
कंगना रनौत की ये पिंक साड़ी भी बहुत सुंदर है. एक्ट्रेस ने इसे चौकर नेकलेस के साथ पेयर कर सकती हैं.
कंगना रनौत की ये पिंक साड़ी भी बहुत सुंदर है. एक्ट्रेस ने इसे चौकर नेकलेस के साथ पेयर कर सकती हैं.
7/7
दीपिका पादुकोण का ये पिंक साड़ी लुक भी आप पूजा के रीक्रिएट कर सकती हैं. एक्ट्रेस का ये नेकलेस लुक को और सुंदर बना रहा है.
दीपिका पादुकोण का ये पिंक साड़ी लुक भी आप पूजा के रीक्रिएट कर सकती हैं. एक्ट्रेस का ये नेकलेस लुक को और सुंदर बना रहा है.
Published at : 29 Sep 2025 10:48 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Navratri Day 8 Alia Bhatt

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के भारत दौरे से मिलेगी गुड न्यूज! Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर हो सकता है करार
पुतिन के भारत दौरे से मिलेगी गुड न्यूज! Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर हो सकता है करार
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
ओटीटी
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज
अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कल से शुरू हो रहा ODI वर्ल्ड कप, देखें पूरा शेड्यूल
फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कल से शुरू हो रहा ODI वर्ल्ड कप, देखें पूरा शेड्यूल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से मिलेगी गुड न्यूज! Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर हो सकता है करार
पुतिन के भारत दौरे से मिलेगी गुड न्यूज! Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर हो सकता है करार
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
ओटीटी
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज
अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कल से शुरू हो रहा ODI वर्ल्ड कप, देखें पूरा शेड्यूल
फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कल से शुरू हो रहा ODI वर्ल्ड कप, देखें पूरा शेड्यूल
विश्व
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
जनरल नॉलेज
International Translation Day: इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज
इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget