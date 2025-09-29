एक्सप्लोरर
Navratri Day 8: गुलाबी रंग में करें मां महागौरी, स्टाइलिंग के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
Navratri Day 8: नवरात्रि में अष्टमी की पूजा के दिन गुलाबी रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसे में एक बार फिर हम आपके लिए एक्ट्रेसेस के गुलाबी आउटफिट लेकर आए हैं.
कल शरदीय नवरात्रि का आठवां दिन है. ऐसे में अगर आप मां गौरी की पूजा को थोड़ा स्पेशल बनानी चाहती हैं. तो गुलाबी रंग जरूर पहने. इस दिन के लिए ये शुभ रंग है. अगर आप अपना लुक स्टाइलिश बनाने के बारे में सोच रही हैं. तो नीचे एक्ट्रेसेस की तस्वीरें देखकर टिप्स ले सकती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 10:48 PM (IST)
