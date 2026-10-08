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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबर्थडे गर्ल मोना सिंह के यादगार किरदार, ‘जस्सी’ से ‘धनवंत कौर’ तक दिखा अलग अंदाज

बर्थडे गर्ल मोना सिंह के यादगार किरदार, ‘जस्सी’ से ‘धनवंत कौर’ तक दिखा अलग अंदाज

बर्थडे गर्ल मोना सिंह ने ‘जस्सी’ से ‘मुंज्या’, ‘काला पानी’, ‘कोहरा 2’ और ‘बॉर्डर 2’ तक अलग-अलग किरदार निभाए हैं. हर रोल में उन्होंने अपनी एक्टिंग और अलग अंदाज से खास पहचान बनाई .

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2026 01:35 PM (IST)
बर्थडे गर्ल मोना सिंह ने ‘जस्सी’ से ‘मुंज्या’, ‘काला पानी’, ‘कोहरा 2’ और ‘बॉर्डर 2’ तक अलग-अलग किरदार निभाए हैं. हर रोल में उन्होंने अपनी एक्टिंग और अलग अंदाज से खास पहचान बनाई .

जस्सी के किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली मोना सिंह ने अब तक कई अलग तरह के रोल किए हैं. मां से लेकर डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर तक, हर किरदार में उन्होंने अपना अलग अंदाज दिखाया है.

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द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मोना सिंह ने नीता सिंह का किरदार निभाया. मोना सिंह के किरदार से जुड़ा एक बड़ा सच कहानी में अहम मोड़ लेकर आता है.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मोना सिंह ने नीता सिंह का किरदार निभाया. मोना सिंह के किरदार से जुड़ा एक बड़ा सच कहानी में अहम मोड़ लेकर आता है.
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जस्सी जैसी कोई नहीं की जस्सी ने मोना सिंह को घर-घर में पहचान दिलाई , चश्मे , ब्रेसेस ,मामूली कपडे और सादे लुक वाली जस्सी का किरदार आज भी उनके फैंस के यादगार किरदारों में से एक है.
जस्सी जैसी कोई नहीं की जस्सी ने मोना सिंह को घर-घर में पहचान दिलाई , चश्मे , ब्रेसेस ,मामूली कपडे और सादे लुक वाली जस्सी का किरदार आज भी उनके फैंस के यादगार किरदारों में से एक है.
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लाल सिंह चड्ढा में मोना सिंह ने लाल सिंह की माँ गुरप्रीत कौर चड्ढा का किरदार निभाया था. इस रोले में उनका प्यार , अपनापन , और भावनाओ से भरा अंदाज़ देखने को मिला.
लाल सिंह चड्ढा में मोना सिंह ने लाल सिंह की माँ गुरप्रीत कौर चड्ढा का किरदार निभाया था. इस रोले में उनका प्यार , अपनापन , और भावनाओ से भरा अंदाज़ देखने को मिला.
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मुंज्या में मोना सिंह ने मजेदार और एक्सट्रोवर्ट माँ पम्मी का किरदार निभाया. कॉमेडी और हॉरर से भरी इस कहानी में मोना सिंह की कॉमिक टाइमिंग ने लोगों का ध्यान खींचा.
मुंज्या में मोना सिंह ने मजेदार और एक्सट्रोवर्ट माँ पम्मी का किरदार निभाया. कॉमेडी और हॉरर से भरी इस कहानी में मोना सिंह की कॉमिक टाइमिंग ने लोगों का ध्यान खींचा.
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मेड इन हेवन 2 में मोना सिंह ने बुलबुल जोहरी के किरदार में नज़र आई. खुशमिजाज , ज़िंदादिल ,मजबूत और एनर्जेटिक बुलबुल के किरदार में मोना सिंह ने कहानी को इमोशनल टच दिया.
मेड इन हेवन 2 में मोना सिंह ने बुलबुल जोहरी के किरदार में नज़र आई. खुशमिजाज , ज़िंदादिल ,मजबूत और एनर्जेटिक बुलबुल के किरदार में मोना सिंह ने कहानी को इमोशनल टच दिया.
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कला पानी में मोना सिंह ने चीफ मेडिकल अफसर डॉ . सौदामिनी सिंह का किरदार निभाया. इस किरदार में उनका गंभीर, मजबूत और अपने फैसलों पर कायम रहने वाला अंदाज सामने आया.
कला पानी में मोना सिंह ने चीफ मेडिकल अफसर डॉ . सौदामिनी सिंह का किरदार निभाया. इस किरदार में उनका गंभीर, मजबूत और अपने फैसलों पर कायम रहने वाला अंदाज सामने आया.
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कोहरा 2 में मोना सिंह ने पुलिस ऑफिसर धनवंत कौर का किरदार निभाया. शांत लेकिन मजबूत और अपने काम को लेकर गंभीर धनवंत के किरदार में उनका दमदार अंदाज़ देखने को मिला.
कोहरा 2 में मोना सिंह ने पुलिस ऑफिसर धनवंत कौर का किरदार निभाया. शांत लेकिन मजबूत और अपने काम को लेकर गंभीर धनवंत के किरदार में उनका दमदार अंदाज़ देखने को मिला.
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बॉर्डर 2 में मोना सिंह ने फतेह सिंह कलेर की पत्नी सिमी का किरदार निभाया था. इस किरदार में उन्होंने उस महिला की भावनाएँ दिखाई जो अपने पति और परिवार के लिए डर और चिंता के बीच जूझ रही है.
बॉर्डर 2 में मोना सिंह ने फतेह सिंह कलेर की पत्नी सिमी का किरदार निभाया था. इस किरदार में उन्होंने उस महिला की भावनाएँ दिखाई जो अपने पति और परिवार के लिए डर और चिंता के बीच जूझ रही है.
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हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस में मोना सिंह ने मामा का किरदार निभाया था. वहीं प्रीतम एंड पेड्रो में वह स्टेसी गोंसाल्वेस यानी स्टेसी पेड्रो के रोल में नजर आईं. मोना सिंह ने अलग-अलग किरदारों में अपनी एक्टिंग के कई रंग दिखाए और हर रोल को खास बनाया.
हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस में मोना सिंह ने मामा का किरदार निभाया था. वहीं प्रीतम एंड पेड्रो में वह स्टेसी गोंसाल्वेस यानी स्टेसी पेड्रो के रोल में नजर आईं. मोना सिंह ने अलग-अलग किरदारों में अपनी एक्टिंग के कई रंग दिखाए और हर रोल को खास बनाया.
Published at : 08 Oct 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Mona Singh

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