बर्थडे गर्ल मोना सिंह के यादगार किरदार, ‘जस्सी’ से ‘धनवंत कौर’ तक दिखा अलग अंदाज

हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस में मोना सिंह ने मामा का किरदार निभाया था. वहीं प्रीतम एंड पेड्रो में वह स्टेसी गोंसाल्वेस यानी स्टेसी पेड्रो के रोल में नजर आईं. मोना सिंह ने अलग-अलग किरदारों में अपनी एक्टिंग के कई रंग दिखाए और हर रोल को खास बनाया.