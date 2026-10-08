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बर्थडे गर्ल मोना सिंह के यादगार किरदार, ‘जस्सी’ से ‘धनवंत कौर’ तक दिखा अलग अंदाज
बर्थडे गर्ल मोना सिंह ने ‘जस्सी’ से ‘मुंज्या’, ‘काला पानी’, ‘कोहरा 2’ और ‘बॉर्डर 2’ तक अलग-अलग किरदार निभाए हैं. हर रोल में उन्होंने अपनी एक्टिंग और अलग अंदाज से खास पहचान बनाई .
जस्सी के किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली मोना सिंह ने अब तक कई अलग तरह के रोल किए हैं. मां से लेकर डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर तक, हर किरदार में उन्होंने अपना अलग अंदाज दिखाया है.
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Published at : 08 Oct 2026 01:35 PM (IST)
Tags :Mona Singh
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