किसने सोचा था कि एक बड़ी फिल्म में एक छोटी सा रोल दूसरे देश से इतना प्यार दिला सकती है? कुणाल कपूर के साथ ठीक यही होता दिख रहा है.रणबीर कपूर की 'रामायण' में भले ही अभिनेता का स्क्रीन टाइम बहुत कम हो, लेकिन थाईलैंड में उनके फैंस उन पर प्यार बरसा रहे हैं.

थाईलैंड में रामायण के किरदार से छाए कुणाल कपूर

कुणाल को भारतीय दर्शकों से तो बहुत प्यार मिल ही रहा है, लेकिन उनकी लोकप्रियता थाईलैंड तक भी पहुँच गई है। वहाँ के प्रशंसक 'X' (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर 'रामायण' से उनकी तस्वीरें और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग तो शूटिंग के दौरान की 'बिहाइंड-द-सीन्स'तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं.

ขอโทษที่เพิ่งมารู้จัก Kunal Kapoor ใบหน้าแบบนี้ควรถูกค้นพบจริง ๆ ฝีมือไม่รู้ เพราะเพิ่งเห็นในบทพระอินทร์ แต่โผล่มา+พูดนิดเดียว กุก็รู้แล้วว่าเนี่ยพระอินทร์ เก่งจัง ซีนน้อยแต่สะกดคนดูอยู่หมัด แม่งเป็น 2 นาทีก็โคตรจะเริ่ดเลย 🥺💗 หวังว่าจะเห็นผลงานเขาอีกเร็ว ๆ นี้นะ https://t.co/0w22ePWNYb — NuNah ꪔ̤̮ ft. thesis (@nunah2547) November 12, 2026

Timeline is filled with people from Thailand posting about #RamayanaPart1 !! They are loving the movie !! Apart from #Yash as Ravana and Ranbir as Shri Ram, they have also liked Indra played by Kunal Kapoor ! #RamayanaRiseOfALegend #YashBOSS #RockingStarYash https://t.co/YQyuc2S2Lf — Rebel (@RebelPlaysFn) November 11, 2026

एक फैन ने एक्टर की बीटीएस तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "मिल गए! गोल्डन स्किन वाले. उनकी सुंदरता इंद्र जैसी है, मानो स्वर्ग से धरती पर उतरे हों; चाँद की तरह चमकते हुए, जो स्वर्ग और बाकी सभी पुरुषों से कहीं बढ़कर हैं, थाई लोगों के सपनों के इंद्र।"



और कुछ फैंस तो बस यही चाहते हैं कि कुणाल थाईलैंड आएँ! एक प्रशंसक ने लिखा, "इंद्र की तरह तेजस्वी, स्वर्ग से धरती पर उतरे, चाँद की तरह सुंदर. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक थाईलैंड आने की रिक्वेस्ट करता हूं. "

'रामायण'में तीन सीन्स से कुणाल ने मचाया धमाल

बता दें कि कुणाल, नितेश तिवारी की 'रामायण' में देवराज इंद्र का किरदार निभा रहे हैं. हालांकि वे सिर्फ तीन सीन में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका किरदार कहानी के कुछ अहम पलों का हिस्सा है. सबसे पहले उन्हें असुर राजा सुमाली से लड़ते और उसे हराते हुए दिखाया गया है. बाद में, इंद्र रावण का सामना करते हैं, लेकिन इस बार चीजें उनके पक्ष में नहीं होतीं. भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण उन्हें हरा देता है. कुणाल एक लंबे सीन में भी दिखाई देते हैं जहां वे भगवान विष्णु से अवतार लेकर रावण से लड़ने की प्रार्थना करते हैं. सबसे यादगार पलों में से एक है कुणाल का ऐरावत हाथी पर सवार होकर ग्रैंड एंट्री लेना.

'रामायण' के बारे में

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो पार्ट्स में रिलीज होगी. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' ने डीएनईजी और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म के पहले भाग में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म अभी सिनेमाघरों में चल रही है और उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर यह रिकॉर्ड़ तोड़ कमाई करेगी. फिलहाल रिलीज के 8 दिनों में इसने दुनियाभर में 1 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.