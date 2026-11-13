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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' में 'देवराज इंद्र' बन छाए कुणाल कपूर, थाईलैंड मे एक्टर के मुरीद हुए फैंस, बोले- 'स्वर्ग से धरती पर उतरे हैं'

'रामायण' में 'देवराज इंद्र' बन छाए कुणाल कपूर, थाईलैंड मे एक्टर के मुरीद हुए फैंस, बोले- 'स्वर्ग से धरती पर उतरे हैं'

'रामायण' को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. इसी के साथ इस फिल्म के स्टार्स की एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है. वहीं 'रामायण' में इंद्र देवता बने कुणाल कपूर की तो दूसरे देश में भी तारीफें हो रही हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 09:14 AM (IST)
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किसने सोचा था कि एक बड़ी फिल्म में एक छोटी सा रोल दूसरे देश से इतना प्यार दिला सकती है? कुणाल कपूर के साथ ठीक यही होता दिख रहा है.रणबीर कपूर की 'रामायण' में भले ही अभिनेता का स्क्रीन टाइम बहुत कम हो, लेकिन थाईलैंड में उनके फैंस उन पर प्यार बरसा रहे हैं.

थाईलैंड में रामायण के किरदार से छाए कुणाल कपूर
कुणाल को भारतीय दर्शकों से तो बहुत प्यार मिल ही रहा है, लेकिन उनकी लोकप्रियता थाईलैंड तक भी पहुँच गई है। वहाँ के प्रशंसक 'X' (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर 'रामायण' से उनकी तस्वीरें और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग तो शूटिंग के दौरान की 'बिहाइंड-द-सीन्स'तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं.

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एक फैन ने एक्टर की बीटीएस तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "मिल गए! गोल्डन स्किन वाले. उनकी सुंदरता इंद्र जैसी है, मानो स्वर्ग से धरती पर उतरे हों; चाँद की तरह चमकते हुए, जो स्वर्ग और बाकी सभी पुरुषों से कहीं बढ़कर हैं, थाई लोगों के सपनों के इंद्र।"


और कुछ फैंस तो बस यही चाहते हैं कि कुणाल थाईलैंड आएँ! एक प्रशंसक ने लिखा, "इंद्र की तरह तेजस्वी, स्वर्ग से धरती पर उतरे, चाँद की तरह सुंदर. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक थाईलैंड आने की रिक्वेस्ट करता हूं. "

 'रामायण'में तीन सीन्स से कुणाल ने मचाया धमाल
बता दें कि कुणाल, नितेश तिवारी की  'रामायण' में देवराज इंद्र का किरदार निभा रहे हैं. हालांकि वे सिर्फ तीन सीन में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका किरदार कहानी के कुछ अहम पलों का हिस्सा है. सबसे पहले उन्हें असुर राजा सुमाली से लड़ते और उसे हराते हुए दिखाया गया है. बाद में, इंद्र रावण का सामना करते हैं, लेकिन इस बार चीजें उनके पक्ष में नहीं होतीं. भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण उन्हें हरा देता है. कुणाल एक लंबे सीन में भी दिखाई देते हैं जहां वे भगवान विष्णु से अवतार लेकर रावण से लड़ने की प्रार्थना करते हैं. सबसे यादगार पलों में से एक है कुणाल का ऐरावत हाथी पर सवार होकर ग्रैंड एंट्री लेना. 

 'रामायण' के बारे में
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो पार्ट्स में रिलीज होगी. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' ने डीएनईजी और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म के पहले भाग में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म अभी सिनेमाघरों में चल रही है और उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर यह  रिकॉर्ड़ तोड़ कमाई करेगी. फिलहाल रिलीज के 8 दिनों में इसने दुनियाभर में 1 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
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