UP की इन 243 सीटों पर ओवैसी-चंद्रशेखर की नजर, क्या बचा पाएंगे सपा चीफ PDA?

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नए गठबंधन ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. इस गठबंधन का असर राज्य के दलित मुस्लिम बाहुल्य वाली 243 सीटों पर प्रभावी माना जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी के PDA फार्मूले और बसपा को उठाना पड़ सकता है.

चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीते विधानसभा उपचुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी ताकत का एहसास कराया था. दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के वोट सपा-बसपा की हार के अंतर को स्पष्ट कर रहे थे.

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मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर नजर

इस गठबंधन की नजर दलित-मुस्लिम वोट बैंक वाली सीटों पर अधिक है. इसमें वेस्ट यूपी और रूहेलखंड में कई ऐसी सीटें हैं, जहां ये दोनों वर्ग जीत और हार का कारण बन जाते हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस को दलित और मुस्लिम वोट बैंक बड़ी मात्रा में मिला था , जिसने सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाया. लेकिन अब बीजेपी के रणनीतिकार मान रहे हैं अगर इस वोट बैंक में बिखराव हुआ तो उसे फायदा मिल सकता है.

अखिलेश यादव के PDA को खतरा

जिस PDA के सहारे सपा और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पीछे धकेला था, अब उसके इसी वोट बैंक पर नए गठबंधन की नजर है. जिसने अखिलेश यादव के PDA फार्मूले की टेंशन बढ़ा दी है. दोनों का वोट बैंक सपा का पुश्तैनी वोट है, ऐसे में अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा. वेस्ट यूपी की जयादातर सीटों पर सपा गठबंधन को एकतरफा मुस्लिम वोट मिलता है. लेकिन अब ऐसा होगा यह कह पाना मुश्किल है.

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