ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP की इन 243 सीटों पर ओवैसी-चंद्रशेखर की नजर, क्या बचा पाएंगे सपा चीफ PDA?

UP की इन 243 सीटों पर ओवैसी-चंद्रशेखर की नजर, क्या बचा पाएंगे सपा चीफ PDA?

चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन ने प्रदेश में नए सियासी समीकरण बना दिए हैं. इस गठबंधन की नजर दलित-मुस्लिम वोट बैंक पर है. जिसनें सपा के साथ अब बसपा की टेंशन बढ़ा दी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 13 Nov 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नए गठबंधन ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.  इस गठबंधन का असर राज्य के दलित मुस्लिम बाहुल्य वाली 243 सीटों पर प्रभावी माना जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी के PDA फार्मूले और बसपा को उठाना पड़ सकता है.

चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीते विधानसभा उपचुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी ताकत का एहसास कराया था. दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के वोट सपा-बसपा की हार के अंतर को स्पष्ट कर रहे थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, 11 लाख दियों से जगमग होगी काशी
वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, 11 लाख दियों से जगमग होगी काशी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल से रिहाई, ED की गिरफ्तारी और फिर कस्टडी, आजम खान के साथ 13 दिन में क्या-क्या हुआ?
जेल से रिहाई, ED की गिरफ्तारी और फिर कस्टडी, आजम खान के साथ 13 दिन में क्या-क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज साफ रहेगा मौसम, सुबह कोहरा और शाम को बढ़ेगी ठंड, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता
यूपी में आज साफ रहेगा मौसम, सुबह कोहरा और शाम को बढ़ेगी ठंड, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

यह भी पढ़ें: यूपी में आज साफ रहेगा मौसम, सुबह कोहरा और शाम को बढ़ेगी ठंड, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर नजर 

इस गठबंधन की नजर दलित-मुस्लिम वोट बैंक वाली सीटों पर अधिक है. इसमें वेस्ट यूपी और रूहेलखंड में कई ऐसी सीटें हैं, जहां ये दोनों वर्ग जीत और हार का कारण बन जाते हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस को दलित और मुस्लिम वोट बैंक बड़ी मात्रा में मिला था , जिसने सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाया. लेकिन अब बीजेपी के रणनीतिकार मान रहे हैं अगर इस वोट बैंक में बिखराव हुआ तो उसे फायदा मिल सकता है.

अखिलेश यादव के PDA को खतरा 

जिस PDA के सहारे सपा और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पीछे धकेला था, अब उसके इसी वोट बैंक पर नए गठबंधन की नजर है. जिसने अखिलेश यादव के PDA फार्मूले की टेंशन बढ़ा दी है. दोनों का वोट बैंक सपा का पुश्तैनी वोट है, ऐसे में अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा. वेस्ट यूपी की जयादातर सीटों पर सपा गठबंधन को एकतरफा मुस्लिम वोट मिलता है. लेकिन अब ऐसा होगा यह कह पाना मुश्किल है.

यह भी पढ़ें: CM योगी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां को दी श्रद्धांजलि, 30 अक्टूबर को हुआ था निधन

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, 11 लाख दियों से जगमग होगी काशी
वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, 11 लाख दियों से जगमग होगी काशी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल से रिहाई, ED की गिरफ्तारी और फिर कस्टडी, आजम खान के साथ 13 दिन में क्या-क्या हुआ?
जेल से रिहाई, ED की गिरफ्तारी और फिर कस्टडी, आजम खान के साथ 13 दिन में क्या-क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज साफ रहेगा मौसम, सुबह कोहरा और शाम को बढ़ेगी ठंड, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता
यूपी में आज साफ रहेगा मौसम, सुबह कोहरा और शाम को बढ़ेगी ठंड, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
इंडिया
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
क्रिकेट
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
बॉलीवुड
मिस इंडिया रही, 6 साल तक छिपाया शादी का राज, किस्से भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला के
जूही चावला: 6 साल तक छिपाया शादी का राज, अब हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस
पंजाब
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
विश्व
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
Home Tips
Sink Drain Cleaning: सिंक में जमा हो रहे हैं बाल और साबुन की परत? ऐसे करें आसान सफाई
सिंक में जमा हो रहे हैं बाल और साबुन की परत? ऐसे करें आसान सफाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget