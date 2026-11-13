कभी अपनी एक्टिंग और लुक्स से लाखों दिलों को जीतने वाले हरमन बावेजा आज 46 साल के हो चुके हैं. उन्होंने 18 साल पहले बतौर एक्टर अपने कदम हिंदी सिनेमा में रखे थे. शुरुआती दौर में उन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी. हालांकि वो इसे बरकरार नहीं रख सके. कभी लुक्स के मामले में वो ऋतिक रोशन को टक्कर देते थे. वहीं ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा को वो डेट कर चुके हैं.

2008 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

हरमन बावेजा का जन्म 13 नवंबर 1980 को चंडीगढ़ में हुआ था. आज 46 साल के हो चुके हरमन ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 2008 में की थी. उनकी पहली फिल्म 'लव स्टोरी 2050' थी, जिसका डायरेक्शन उनके पिता हैरी बावेजा ने किया था. इसमें हरमन ने मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा संग स्क्रीन शेयर की थी.

प्रियंका संग दो साल तक रहा अफेयर

बता दें कि फिल्म 'लव स्टोरी 2050' के दौरान हरमन और प्रियंका एक-दूसरे पर दिल हार बैठे थे. साथ काम करते हुए दोनों स्टार्स को प्यार हो गया और वो डेट करने लगे. हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया. बताया जाता है कि करीब दो साल की डेटिंग के बाद उनके रास्ते अलग हो गए थे.

लुक्स में ऋतिक से होती थी तुलना

हरमन बावेजा ने करीब 28 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उनके डेब्यू के बाद उनके लुक्स को देखते हुए फैंस उनकी तुलना सुपरस्टार ऋतिक रोशन से करते थे. न सिर्फ लुक्स के मामले में बल्कि कद-काठी और डांस के मामले में भी वो ऋतिक के जैसे ही थे. कई फैंस तो हरमन को ऋतिक का हमशक्ल और डुप्लीकेट तक कहने लगे थे.

अब क्या कर रहे हैं हरमन बावेजा?

हरमन ने आगे 'व्हाट्स योर राशि', 'विक्ट्री', 'डिशकियाऊं' और 'इट्स माय लाइफ' जैसी फिल्मों में काम किया. बाद में वो बॉलीवुड से दूर हो गए. हालांकि फिर एक्टर ने साल 2023 की नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'स्कूप' से वापसी की थी.

वेब सीरीज से एक्टिंग कमबैक करने के बाद हरमन बावेजा अब अपना बिजनेस संभाल रहे हैं. वो फिलहाल फिल्मों और वेब सीरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुद का प्रोडक्शन हाउस 'बावेजा स्टूडियो' भी चला रहे हैं.