मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन, लुक बना देगा दीवाना
Pranutan Bahl Photos: आज हम आपको हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस रही नूतन की पोती की तस्वीरें दिखा रहे हैं. जो खूबसूरती में बड़ी-बड़ी हीरोइन को टक्कर देती हैं.
दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस प्रनूतन बहल की. जो फेमस एक्टर मोहनीश बहल की बेटी हैं. प्रनूतन दादी और पिता की तरह एक्टिंग में अपना करियर बना रही हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपने खूबसूरती को लेकर छाई रहती हैं. नीचे देखिए उनकी खास तस्वीरें....
Published at : 14 Oct 2025 09:17 PM (IST)
Tags :Nutan Pranutan Bahl Mohnish Bahl Bollywood
