हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन, लुक बना देगा दीवाना

Pranutan Bahl Photos: आज हम आपको हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस रही नूतन की पोती की तस्वीरें दिखा रहे हैं. जो खूबसूरती में बड़ी-बड़ी हीरोइन को टक्कर देती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 14 Oct 2025 09:17 PM (IST)
दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस प्रनूतन बहल की. जो फेमस एक्टर मोहनीश बहल की बेटी हैं. प्रनूतन दादी और पिता की तरह एक्टिंग में अपना करियर बना रही हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपने खूबसूरती को लेकर छाई रहती हैं. नीचे देखिए उनकी खास तस्वीरें....

1/8
प्रनूतन ने अपने अभी तक के करियर में 'हेलमेट', ‘अमर प्रेम की प्रेम कहानी’ और 'नोटबुक' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
2/8
प्रनूतन लुक और नैन नक्श में बिल्कुल अपनी दादी नूतन जैसी हैं. एक्ट्रेस की तस्वीरों पर यूजर्स भी ऐसे ही कमेंट करते हैं.
3/8
एक्ट्रेस ने भले ही कम फिल्मों में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं. जो उनकी हर अदा पर दिल हारते हैं.
4/8
इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में प्रनूतन को देख उनकी दादी नूतन की याद आ जाती हैं. वो भी अपनी पोती की तरह ही सादगी की मूरत थीं.
5/8
प्रनूतन सिर्फ ट्रेडिशनल ही नहीं ग्लैमरस लुक में भी कहर ढहाती है. इन फोटोज में वो ब्रालेट और जैकेट में सिजलिंग पोज दे रही हैं.
6/8
इस फोटो में प्रनूतन का बॉस लेडी लुक देखने को मिल रहा है. उनका ग्लोसी मेकअप एक्ट्रेस के लुक में चार चांद लगा रहा है.
7/8
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि प्रनूतन को एक्टिंग के साथ-साथ डांस में माहिर हैं. कई बार वो फैंस के साथ अपनी रील्स शेयर कर चुकी हैं.
8/8
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रनूतन को आखिरी बार फिल्म ‘अमर प्रेम की प्रेम कहानी’ में देखा गया था. जो साल 2024 में रिलीज हुई थी.
Published at : 14 Oct 2025 09:17 PM (IST)
