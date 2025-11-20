हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडMasti 4 Screening: स्टाइलिश लुक में दिखे रितेश,विवेक और आफताब...रेड टॉप संग ट्रांसपेरेंट पेंट पहनकर पहुंचीं राखी

Masti 4 Screening: स्टाइलिश लुक में दिखे रितेश,विवेक और आफताब...रेड टॉप संग ट्रांसपेरेंट पेंट पहनकर पहुंचीं राखी

Masti 4 Screening: मुंबई में वीरवार की शाम फिल्म 'मस्ती 4' की ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट के अलावा बॉलीवुड के कई सितारे स्टाइलिश लुक में पहुंचे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 20 Nov 2025 10:36 PM (IST)
Masti 4 Screening: मुंबई में वीरवार की शाम फिल्म 'मस्ती 4' की ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट के अलावा बॉलीवुड के कई सितारे स्टाइलिश लुक में पहुंचे.

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख, आफताब शिवदासनी और विवेक ओबेरॉय इस वक्त अपनी फिल्म ‘मस्ती 4’ का जोरशोर से प्रमोशन कर रहे हैं. फिल्म कल यानि 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है. ऐसे में आज मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें स्टारकास्ट के अलावा कई बड़े स्टार्स पहुंचे.

‘मस्ती 4’ की स्क्रीनिंग में दिग्गज एक्टर जितेंद्र ने भी शिरकत की. जो ब्लू कलर के कोट और ब्लैक पेंट में नजर आए.
'मस्ती 4' की स्क्रीनिंग में दिग्गज एक्टर जितेंद्र ने भी शिरकत की. जो ब्लू कलर के कोट और ब्लैक पेंट में नजर आए.
एक्टर विवेक ओबेरॉय अपनी फिल्म ‘मस्ती 4’ की स्क्रीनिंग में पिता सुरेश ओबेरॉय और मां के साथ पहुंचे थे.
एक्टर विवेक ओबेरॉय अपनी फिल्म 'मस्ती 4' की स्क्रीनिंग में पिता सुरेश ओबेरॉय और मां के साथ पहुंचे थे.
बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर भी इस स्क्रीनिंग में स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्होंने जींस के साथ ब्लू डेनिम जैकेट पहनी थी.
बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर भी इस स्क्रीनिंग में स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्होंने जींस के साथ ब्लू डेनिम जैकेट पहनी थी.
फिल्म के लीड स्टार्स ने स्क्रीनिंग में पहुंचकर एक-दूजे संग खूब सारे पोज दिए. ये सभी इस दौरान स्टाइलिश लुक में नजर आए.
फिल्म के लीड स्टार्स ने स्क्रीनिंग में पहुंचकर एक-दूजे संग खूब सारे पोज दिए. ये सभी इस दौरान स्टाइलिश लुक में नजर आए.
एक्टर तुषार कपूर आज यानि 20 नवंबर को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में स्क्रीनिंग में सभी ने मिलकर एक्टर के बर्थडे का केक भी कट किया.
एक्टर तुषार कपूर आज यानि 20 नवंबर को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में स्क्रीनिंग में सभी ने मिलकर एक्टर के बर्थडे का केक भी कट किया.
‘बिग बॉस 19’ कंटेस्टेंट नतालिया भी इस स्क्रीनिंग में शामिल हुई. जो व्हाइट कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आई.
'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट नतालिया भी इस स्क्रीनिंग में शामिल हुई. जो व्हाइट कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आई.
बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इस स्क्रीनिंग में काफी ग्लैमरस लुक में दिखी. उन्होंने रेड टॉप के साथ ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी थी.
बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इस स्क्रीनिंग में काफी ग्लैमरस लुक में दिखी. उन्होंने रेड टॉप के साथ ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी थी.
बॉलीवुड के हैंडसम स्टार टाइगर श्रॉफ भी ‘मस्ती 4’ की स्क्रीनिंग में शामिल हुए. जो हमेशा की तरह डैशिंग लुक में दिखे.
बॉलीवुड के हैंडसम स्टार टाइगर श्रॉफ भी 'मस्ती 4' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए. जो हमेशा की तरह डैशिंग लुक में दिखे.
फिल्म की एक्ट्रेस श्रेया शर्मा भी स्क्रीनिंग में बन-ठनकर पहुंची. उन्होंने ब्लैक और गोल्डन शेड की आउटफिट पहनी थी. जिसमें वो कहर ढहाती नजर आई.
फिल्म की एक्ट्रेस श्रेया शर्मा भी स्क्रीनिंग में बन-ठनकर पहुंची. उन्होंने ब्लैक और गोल्डन शेड की आउटफिट पहनी थी. जिसमें वो कहर ढहाती नजर आई.
‘मस्ती 4’ में नजर आने वाली एक्ट्रेस रुही सिंह का इस स्क्रीनिंग में दिलकश अवतार देखने को मिला. उन्होंने शिमरी बॉडीकोन ड्रेस पहनी थी.
'मस्ती 4' में नजर आने वाली एक्ट्रेस रुही सिंह का इस स्क्रीनिंग में दिलकश अवतार देखने को मिला. उन्होंने शिमरी बॉडीकोन ड्रेस पहनी थी.
एक्टर निशांत मल्कानी भी अपनी फिल्म ‘मस्ती 4’ की स्क्रीनिंग में सजधज कर पहुंचे थे.
एक्टर निशांत मल्कानी भी अपनी फिल्म 'मस्ती 4' की स्क्रीनिंग में सजधज कर पहुंचे थे.
इस स्क्रीनिंग में जितेंद्र ने अपने बेटे तुषार कपूर के साथ मीडिया के सामने कई सारे पोज भी दिए.
इस स्क्रीनिंग में जितेंद्र ने अपने बेटे तुषार कपूर के साथ मीडिया के सामने कई सारे पोज भी दिए.
Published at : 20 Nov 2025 10:36 PM (IST)
Vivek Oberoi Riteish Deshmukh Aftab Shivdasani Masti 4

बॉलीवुड फोटो गैलरी

