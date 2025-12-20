एक्सप्लोरर
माधुरी दीक्षित के बड़े बेटे की 10 तस्वीरें, फिल्म इंडस्ट्री से दूर इस बड़ी कंपनी में करता है काम
Madhuri Dixit Son 10 Photos: माधुरी दीक्षित का बड़ा बेटा भले ही स्टार किड हो, लेकिन उसने फिल्मी दुनिया से दूर रहकर अपने करियर पर फोकस किया है. आज वह एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हैं.
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित का बड़ा बेटा हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता है. फिल्मी दुनिया से अलग उसने अपने करियर के लिए एक बिल्कुल अलग राह चुनी है. ग्लैमर और कैमरों से दूरी बनाकर वह आज एक नामी कंपनी में काम कर रहा है और अपनी मेहनत से पहचान बना रहा है.
Published at : 20 Dec 2025 01:48 PM (IST)
