हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडना खान, ना ही कपूर बल्कि साल 2025 में इन सितारों ने किया बॉलीवुड पर राज

ना खान, ना ही कपूर बल्कि साल 2025 में इन सितारों ने किया बॉलीवुड पर राज

Bollyoowd Actors: साल 2025 में ना तो खान और ना ही कपूर, लेकिन कुछ सितारों ने बॉलीवुड पर अपना जलवा दिखाया. आज हम आपको उन्हीं स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कौन है वो स्टार्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 11:54 AM (IST)
साल 2025 में बॉलीवुड का मिजाज कुछ अलग ही रहा. ना खान, ना ही कपूर बल्कि कुछ सितारों ने अपने टैलेंट से सबका ध्यान खींच लिया. इन कलाकारों की एक्टिंग ने स्क्रीन पर जादू बिखेरा और दर्शकों को पूरी तरह मोहा. चलिये जानते हैं, कौन हैं वो स्टार्स जिन्होंने इस साल बॉलीवुड पर राज किया.

1/7
विक्की कौशल अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. 14 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म ‘छावा’ में उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाकर दर्शकों को काफी इंप्रेस किया. वॉर और संघर्ष के सीन्स में उनकी एक्टिंग ने कहानी को और मजबूत बना दिया. इस फिल्म के जरिए विक्की ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर किरदार में गहराई और असर लाने की खास कोशिश रखते हैं.
2/7
आदर्श गौरव ने फिल्म ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’, जो 28 फरवरी को रिलीज हुई, में अपनी सादगी भरी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. उन्होंने नासिर नाम के एक छोटे शहर के लड़के का किरदार निभाया, जो सपनों और मुश्किलों के बीच अपनी राह तलाशता है. मासूमियत, ईमानदारी और आगे बढ़ने की चाह को आदर्श ने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा. मालेगांव की परछाई में बनी इस फिल्म में नासिर का शादी के वीडियो शूट करने से लेकर एडिटिंग सीखने तक का सफर दिखाया गया है, जिसमें आदर्श की नेचुरल एक्टिंग खास असर छोड़ती है.
Published at : 20 Dec 2025 11:54 AM (IST)
