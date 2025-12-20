ना खान, ना ही कपूर बल्कि साल 2025 में इन सितारों ने किया बॉलीवुड पर राज

आदर्श गौरव ने फिल्म ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’, जो 28 फरवरी को रिलीज हुई, में अपनी सादगी भरी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. उन्होंने नासिर नाम के एक छोटे शहर के लड़के का किरदार निभाया, जो सपनों और मुश्किलों के बीच अपनी राह तलाशता है. मासूमियत, ईमानदारी और आगे बढ़ने की चाह को आदर्श ने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा. मालेगांव की परछाई में बनी इस फिल्म में नासिर का शादी के वीडियो शूट करने से लेकर एडिटिंग सीखने तक का सफर दिखाया गया है, जिसमें आदर्श की नेचुरल एक्टिंग खास असर छोड़ती है.