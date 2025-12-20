एक्सप्लोरर
ना खान, ना ही कपूर बल्कि साल 2025 में इन सितारों ने किया बॉलीवुड पर राज
Bollyoowd Actors: साल 2025 में ना तो खान और ना ही कपूर, लेकिन कुछ सितारों ने बॉलीवुड पर अपना जलवा दिखाया. आज हम आपको उन्हीं स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कौन है वो स्टार्स.
साल 2025 में बॉलीवुड का मिजाज कुछ अलग ही रहा. ना खान, ना ही कपूर बल्कि कुछ सितारों ने अपने टैलेंट से सबका ध्यान खींच लिया. इन कलाकारों की एक्टिंग ने स्क्रीन पर जादू बिखेरा और दर्शकों को पूरी तरह मोहा. चलिये जानते हैं, कौन हैं वो स्टार्स जिन्होंने इस साल बॉलीवुड पर राज किया.
1/7
2/7
Published at : 20 Dec 2025 11:54 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
रोमांस को मिलेगा नया ट्विस्ट, 2026 में राम चरण-श्रीलीला से अनन्या-लक्ष्य तक छाएंगी नई जोड़ियां
बॉलीवुड
7 Photos
अब टीवी पर खिलाड़ी कुमार का छाएगा जादू, इस फेमस रियलिटी शो से बनाएंगे सबको करोड़पति
बॉलीवुड
7 Photos
आलिया भट्ट ने अपने नए आशियाने में सेलिब्रेट की प्री-क्रिसमस पार्टी, परिवार संग खूब किया एंजॉय
बॉलीवुड
7 Photos
'अवतार फायर एंड ऐश' के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये 7 फिल्में जरूर देख लें, मजा आ जाएगा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश हिंसा: मीडिया दफ्तरों में भीड़ ने लगाई आग, 27 साल में पहली बार नहीं छपा प्रथम आलो अखबार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion