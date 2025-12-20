एक्सप्लोरर
फिल्मों के बाद अब टीवी पर खिलाड़ी कुमार का छाएगा जादू, इस फेमस रियलिटी शो से बनाएंगे सबको करोड़पति
Akshay Kumar's Reality Show: बॉलीवुड के बाकी सुपरस्टार्स की तरह अक्षय कुमार भी अब टेलीविजन शो होस्ट करने वाले हैं. फिल्मों के बाद अब टीवी पर अक्षय कुमार का जलवा देखने मिलेगा. जानें सब कुछ.
बॉलीवुड सुपरस्टार्स का टीवी रियलिटी शो होस्ट करना अब आम बात हो चुका है. अब सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और कारण जौहर की तरह ही अक्षय कुमार भी टीवी शो होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं. यहां जानिए हर एक डिटेल.
Published at : 20 Dec 2025 06:27 AM (IST)
