युजी-धनश्री से लेकर पलाश-स्मृति मंदाना तक, इन सेलेब्स के टूटे रिश्ते

साल 2025 की शुरुआत में धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल अपने रिश्ते में आई अनबन की खबरों को लेकर चर्चा में आ गए थे. सोशल मीडिया पर उनके ब्रेकअप की अफवाहें तेज हो गई थीं. फरवरी 2025 में दोनों ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, क्योंकि वो कई महीनों से अलग रह रहे थे. इस खबर से फैंस हैरान रह गए. बाद में जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर विवाद सामने आए, तो अगले महीने दोनों का तलाक फाइनल हो गया.