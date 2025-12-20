हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
युजी-धनश्री से लेकर पलाश-स्मृति मंदाना तक, इन सेलेब्स के टूटे रिश्ते

युजी-धनश्री से लेकर पलाश-स्मृति मंदाना तक, इन सेलेब्स के टूटे रिश्ते

Bollywood Couples: इस साल बॉलीवुड में कई कपल्स के रिश्तों में दरार आई. कुछ ने कोर्ट में तलाक लिया, तो कुछ का रिश्ता अचानक खत्म हो गया. इसी बीच आइए जानते हैं इस साल किन सेलेब्स का रिश्ता टूटा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Bollywood Couples: इस साल बॉलीवुड में कई कपल्स के रिश्तों में दरार आई. कुछ ने कोर्ट में तलाक लिया, तो कुछ का रिश्ता अचानक खत्म हो गया. इसी बीच आइए जानते हैं इस साल किन सेलेब्स का रिश्ता टूटा.

लंबे समय बाद भले ही बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्में सिनेमाघरों में लौटी हों, लेकिन साल 2025 कई सितारों के लिए रिश्तों के टूटने का साल रहा. कुछ सेलेब्स ने कोर्ट में तलाक लिया, तो कुछ का रिश्ता अचानक खत्म हो गया. इन ब्रेकअप और तलाक की खबरों ने खूब चर्चा बटोरी. आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में, जिनका रिश्ता इस साल टूट गया.

साल 2025 की शुरुआत में धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल अपने रिश्ते में आई अनबन की खबरों को लेकर चर्चा में आ गए थे. सोशल मीडिया पर उनके ब्रेकअप की अफवाहें तेज हो गई थीं. फरवरी 2025 में दोनों ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, क्योंकि वो कई महीनों से अलग रह रहे थे. इस खबर से फैंस हैरान रह गए. बाद में जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर विवाद सामने आए, तो अगले महीने दोनों का तलाक फाइनल हो गया.
साल 2025 की शुरुआत में धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल अपने रिश्ते में आई अनबन की खबरों को लेकर चर्चा में आ गए थे. सोशल मीडिया पर उनके ब्रेकअप की अफवाहें तेज हो गई थीं. फरवरी 2025 में दोनों ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, क्योंकि वो कई महीनों से अलग रह रहे थे. इस खबर से फैंस हैरान रह गए. बाद में जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर विवाद सामने आए, तो अगले महीने दोनों का तलाक फाइनल हो गया.
तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पसंदीदा कपल्स में से एक थे, लेकिन साल 2025 की शुरुआत में उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आईं. दोनों 2023 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब आए थे और रैप-अप पार्टी के बाद डेट करने लगे थे. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलग होने के बाद भी दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और वो अब अपने-अपने काम और करियर पर फोकस कर रहे हैं.
तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पसंदीदा कपल्स में से एक थे, लेकिन साल 2025 की शुरुआत में उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आईं. दोनों 2023 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब आए थे और रैप-अप पार्टी के बाद डेट करने लगे थे. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलग होने के बाद भी दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और वो अब अपने-अपने काम और करियर पर फोकस कर रहे हैं.
Published at : 20 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Dhanashree Verma Smriti Mandhana Palash Muchhal Yuzvendra Chahal

