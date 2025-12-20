एक्सप्लोरर
Tamannaah Bhatia Airport Look: देर रात तमन्ना भाटिया एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैंस ने साथ जमकर क्लिक की सेल्फी
Tamannaah Bhatia Airport Look: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हर जगह छाई रहती हैं. उनकी फोटोज जमकर वायरल होती रहती हैं. तमन्ना हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
तमन्ना भाटिया अपने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी रहती हैं. वो अपनी लाइफ को लेकर फैंस को अपडेट भी देती रहती हैं. तमन्ना जब भी बाहर जाती हैं तो अपने फैंस को निराश नहीं करती हैं उनके साथ फोटोज जरुर क्लिक करवाती हैं.
Published at : 20 Dec 2025 06:52 AM (IST)
