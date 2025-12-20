रोमांस को मिलेगा नया ट्विस्ट, 2026 में राम चरण-श्रीलीला से अनन्या-लक्ष्य तक छाएंगी नई जोड़ियां

कार्तिक आर्यन के इंटेंस चार्म और श्रीलीला की एनर्जी वाली ये जोड़ी, न सिर्फ मास ऑडियंस के लिए बनी हाई-एनर्जी जोड़ी है, बल्कि म्यूजिकल और विजुअल ट्रीट को ब्लॉकबस्टर बनाने का दम भी रखती है.दोनों जल्द अनुराग बसु की फिल्म तू मेरी जिन्दगी है में नजर आने वाले हैं.