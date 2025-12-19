अगले साल नेटफ्लिक्स पर आएंगी एक से एक धांसू फिल्में, नोट कर लें सबके नाम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअगले साल नेटफ्लिक्स पर आएंगी एक से एक धांसू फिल्में, नोट कर लें सबके नाम

New Year 2026: नेटफ्लिक्स 2026 में सनी देओल,तापसी पन्नू,माधुरी दीक्षित,सैफ अली खान और राजकुमार राव की बड़ी बॉलीवुड फिल्में ओटीटी पर रिलीज होंगी.अगर आप भी बॉलीवुड फैंस है तो मूवी के नाम लिख लें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Dec 2025 06:33 PM (IST)
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है.अब साल 2026 को लेकर भी लोगों की एक्साइटमेंट काफी हाई है क्योंकि इस साल कई बड़ी हिंदी फिल्में सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली हैं. इन फिल्मों में बड़े स्टार्स,दमदार कहानियां और अलग-अलग जॉनर देखने को मिलेंगे. अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन हैं तो यह साल आपके लिए खास होने वाला है.

नेटफ्लिक्स की 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है 'इक्का'. इस फिल्म के जरिए सनी देओल ओटीटी पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना भी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर बताई जा रही है और इसे लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है.
नेटफ्लिक्स पर 2026 में लस्ट स्टोरीज़ 3 भी रिलीज करने की तैयारी में है. इससे पहले इसके दोनों पार्ट्स को काफी पसंद किया गया था. तीसरे पार्ट में विक्रमदित्य मोटवाने,किरण राव और शकुन बत्रा अपनी-अपनी स्टोरीज लेकर आएंगे.
Published at : 19 Dec 2025 06:33 PM (IST)
Madhuri Dixit Sunny Deol Raj Kummar Rao

