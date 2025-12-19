अगले साल नेटफ्लिक्स पर आएंगी एक से एक धांसू फिल्में, नोट कर लें सबके नाम

नेटफ्लिक्स की 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है 'इक्का'. इस फिल्म के जरिए सनी देओल ओटीटी पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना भी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर बताई जा रही है और इसे लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है.