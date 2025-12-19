एक्सप्लोरर
अगले साल नेटफ्लिक्स पर आएंगी एक से एक धांसू फिल्में, नोट कर लें सबके नाम
New Year 2026: नेटफ्लिक्स 2026 में सनी देओल,तापसी पन्नू,माधुरी दीक्षित,सैफ अली खान और राजकुमार राव की बड़ी बॉलीवुड फिल्में ओटीटी पर रिलीज होंगी.अगर आप भी बॉलीवुड फैंस है तो मूवी के नाम लिख लें.
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है.अब साल 2026 को लेकर भी लोगों की एक्साइटमेंट काफी हाई है क्योंकि इस साल कई बड़ी हिंदी फिल्में सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली हैं. इन फिल्मों में बड़े स्टार्स,दमदार कहानियां और अलग-अलग जॉनर देखने को मिलेंगे. अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन हैं तो यह साल आपके लिए खास होने वाला है.
Published at : 19 Dec 2025 06:33 PM (IST)
बॉलीवुड
