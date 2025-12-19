एक्सप्लोरर
आलिया भट्ट ने अपने नए आशियाने में सेलिब्रेट की प्री-क्रिसमस पार्टी, परिवार संग खूब किया एंजॉय
Alia Bhatt Pre-Christmas Party: आलिया भट्ट ने नए घर में परिवार संग प्री-क्रिसमस पार्टी की है. इसकी तस्वीरें एक्ट्रेस की बहन ने शेयर की और अब इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है.
आलिया भट्ट की बहन शाहिन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरे शेयर की हैं. इन वायरल पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि आलिया भट्ट ने अपने नए घर में परिवार संग ये प्री क्रिसमस पार्टी खूब एंजॉय किया. आप भी देखिए तस्वीरें.
1/7
2/7
Published at : 19 Dec 2025 09:25 PM (IST)
Tags :Alpha Alia Bhatt Love And War
बॉलीवुड
7 Photos
आलिया भट्ट ने अपने नए आशियाने में सेलिब्रेट की प्री-क्रिसमस पार्टी, परिवार संग खूब किया एंजॉय
बॉलीवुड
7 Photos
'अवतार फायर एंड ऐश' के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये 7 फिल्में जरूर देख लें, मजा आ जाएगा
बॉलीवुड
12 Photos
एयरपोर्ट पर लगा सितारों का मेला, स्टाइलिश लुक में दिखे तमन्ना से अनन्या और कार्तिक तक
बॉलीवुड
10 Photos
इन फिल्मों ने ओपनिंग डे पर उड़ा दिया था गर्दा, शाहरुख-सलमान नहीं साउथ के इस एक्टर की फिल्म है सबसे बडी ओपनर
बॉलीवुड
7 Photos
धुरंधर से पहले इन फिल्मों की कास्टिंग कर चुके हैं मुकेश छाबड़ा, बॉक्स ऑफिस पर की जमकर कमाई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
SIR ड्राफ्ट: पश्चिम बंगाल नहीं तमिलनाडु और गुजरात में हटे सबसे अधिक वोट, पढ़ें आंकड़े
राजस्थान
जयपुर में अब ड्रोन से अस्पताल पहुंचाए जा सकेंगे मानव अंग, देश में पहली बार होगा ऐसा
मनोरंजन
प्रियंका के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
आलिया भट्ट ने अपने नए आशियाने में सेलिब्रेट की प्री-क्रिसमस पार्टी, परिवार संग खूब किया एंजॉय
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion