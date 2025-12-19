हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलिया भट्ट ने अपने नए आशियाने में सेलिब्रेट की प्री-क्रिसमस पार्टी, परिवार संग खूब किया एंजॉय

आलिया भट्ट ने अपने नए आशियाने में सेलिब्रेट की प्री-क्रिसमस पार्टी, परिवार संग खूब किया एंजॉय

Alia Bhatt Pre-Christmas Party: आलिया भट्ट ने नए घर में परिवार संग प्री-क्रिसमस पार्टी की है. इसकी तस्वीरें एक्ट्रेस की बहन ने शेयर की और अब इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Dec 2025 09:25 PM (IST)
Alia Bhatt Pre-Christmas Party: आलिया भट्ट ने नए घर में परिवार संग प्री-क्रिसमस पार्टी की है. इसकी तस्वीरें एक्ट्रेस की बहन ने शेयर की और अब इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है.

आलिया भट्ट की बहन शाहिन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरे शेयर की हैं. इन वायरल पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि आलिया भट्ट ने अपने नए घर में परिवार संग ये प्री क्रिसमस पार्टी खूब एंजॉय किया. आप भी देखिए तस्वीरें.

1/7
आलिया भट्ट की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने नए घर में प्री क्रिसमस पार्टी ऑर्गनाइज किया था और यहां पूरे परिवार ने काफी एंजॉय किया.
आलिया भट्ट की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने नए घर में प्री क्रिसमस पार्टी ऑर्गनाइज किया था और यहां पूरे परिवार ने काफी एंजॉय किया.
2/7
आलिया भट्ट ने भी स्टाइलिश लुक से हुस्न के जलवे बिखेरे और पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. अदाकारा इन लेटेस्ट पिक्चर्स ने एक बार फिर फैंस को उनका मुरीद बना दिया है.
आलिया भट्ट ने भी स्टाइलिश लुक से हुस्न के जलवे बिखेरे और पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. अदाकारा इन लेटेस्ट पिक्चर्स ने एक बार फिर फैंस को उनका मुरीद बना दिया है.
Published at : 19 Dec 2025 09:25 PM (IST)
Tags :
Alpha Alia Bhatt Love And War

