हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडYear Ender 2025: अक्षय खन्ना से ऋषभ शेट्टी तक, साल 2025 में इन स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर छापे सबसे ज्यादा नोट

Year Ender 2025: अक्षय खन्ना से ऋषभ शेट्टी तक, साल 2025 में इन स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर छापे सबसे ज्यादा नोट

Top Earning Actors 2025: अक्षय खन्ना, ऋषभ शेट्टी, विक्की कौशल, अक्षय कुमार और मोहनलाल ने अपनी फिल्मों से शानदार कमाई कर बॉक्स‑ऑफिस पर कब्जा जमाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 06:03 PM (IST)
Top Earning Actors 2025: अक्षय खन्ना, ऋषभ शेट्टी, विक्की कौशल, अक्षय कुमार और मोहनलाल ने अपनी फिल्मों से शानदार कमाई कर बॉक्स‑ऑफिस पर कब्जा जमाया.

साल 2025 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद रोमांचक रहा. इस साल बॉक्स‑ऑफिस पर सिर्फ बड़े स्टार्स ही नहीं, बल्कि नए और साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया हैं. आइए जानते हैं इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 5 एक्टर्स और उनकी हिट फिल्मों के बारे में.

साल 2025 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी खास रहा है. इस साल बॉक्स‑ऑफिस पर सिर्फ बड़े स्टार्स ही नहीं, बल्कि नए और अलग भाषाओं के एक्टर्स ने भी जबरदस्त कमाई की है. 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पांच एक्टर्स की लिस्ट में पुराने स्टार्स और नये एक्टर दोनों शामिल हैं.
सबसे पहले आते हैं अक्षय खन्ना. उन्होंने अपने काम और फिल्मों के चुनाव से दर्शकों का दिल दोबारा जीत लिया है. इस साल उनकी फिल्मों छावा और धुरंधर ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है.
Published at : 11 Dec 2025 06:01 PM (IST)
Akshaye Khanna Rishabh Shetty VICKY KAUSHAL Year Ender 2025

