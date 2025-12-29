हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडन्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? खुशी कपूर के ये स्टनिंग लुक्स देंगे परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन

न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? खुशी कपूर के ये स्टनिंग लुक्स देंगे परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन

New year Party Inspiration: न्यू ईयर पार्टी में हर कोई ग्लैमरस और स्टनिंग दिखना चाहता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दिखें कैसे. इसलिए हम आपके लिए ये परफेक्ट स्टाइल सॉल्यूशन्स लेकर आए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Dec 2025 05:40 PM (IST)
New year Party Inspiration: न्यू ईयर पार्टी में हर कोई ग्लैमरस और स्टनिंग दिखना चाहता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दिखें कैसे. इसलिए हम आपके लिए ये परफेक्ट स्टाइल सॉल्यूशन्स लेकर आए हैं.

न्यू ईयर लुक की बात करें तो हर कोई ग्लैमरस और स्टनिंग दिखना चाहता है, लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर लगे कैसे. अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में हैं, तो बता दें कि हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. हम लेकर आए हैं खुशी कपूर के कुछ परफेक्ट न्यू ईयर इंस्पिरेशन लुक्स. जिन्हें आप इस न्यू ईयर पर आसानी से कैरी कर सकती हैं.

1/8
न्यू ईयर पार्टी के लिए ये शिमरी हाई नेक ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है. ये आपकी बॉडी कर्व्स को खूबसूरती से डिफाइन करेगी. इसके साथ सटल मेकअप, ब्राउन ग्लॉसी लिप्स और वेवी हेयर स्टाइल ट्राय करें, जिससे लुक बैलेंस और एलिगेंट लगेगा.
न्यू ईयर पार्टी के लिए ये शिमरी हाई नेक ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है. ये आपकी बॉडी कर्व्स को खूबसूरती से डिफाइन करेगी. इसके साथ सटल मेकअप, ब्राउन ग्लॉसी लिप्स और वेवी हेयर स्टाइल ट्राय करें, जिससे लुक बैलेंस और एलिगेंट लगेगा.
2/8
अगर आप चाहती हैं कि पार्टी की सारी स्पॉटलाइट आप पर ही हो, तो ये वाईट ड्रेस एक बढ़िया ऑप्शन है. अगर इस ड्रेस को सही तरह से कैरी किया जाए तो आप पूरी पार्टी की अटेंशन सीकर बन सकती हैं. इसे मिनिमल मेकअप, पिंक ग्लॉसी लिप्स और ब्लो-ड्राई हेयर के साथ कैरी करें.
अगर आप चाहती हैं कि पार्टी की सारी स्पॉटलाइट आप पर ही हो, तो ये वाईट ड्रेस एक बढ़िया ऑप्शन है. अगर इस ड्रेस को सही तरह से कैरी किया जाए तो आप पूरी पार्टी की अटेंशन सीकर बन सकती हैं. इसे मिनिमल मेकअप, पिंक ग्लॉसी लिप्स और ब्लो-ड्राई हेयर के साथ कैरी करें.
Published at : 29 Dec 2025 05:40 PM (IST)
Tags :
KHUSHI KAPOOR Bollywood New Year Look

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका से लेकर MRSAM मिसाइलें तक... भारत करेगा 80 हजार करोड़ की खरीद, मुनीर की उड़ेगी नींद!
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Health Insurance है लेकिन काम का नहीं? | Policy Review क्यों ज़रूरी है| Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Maulana Shahabuddin Razvi ने मुस्लिमों से नए साल का जश्न ना मनाने की अपील | New Year 2026
Assam News: Amit Shah का बड़ा बयान Assam में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हुई|
2026 में Dollar का अंत? | BRICS का Gold Currency Plan दुनिया हिला देगा | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका से लेकर MRSAM मिसाइलें तक... भारत करेगा 80 हजार करोड़ की खरीद, मुनीर की उड़ेगी नींद!
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
रीजनल सिनेमा
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
हेल्थ
Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Video: अपने बच्चों को रोज मदरसा भेजती है ये ब्राह्मण महिला, वजह जान चौंक जाएंगे आप- वीडियो वायरल
अपने बच्चों को रोज मदरसा भेजती है ये महिला, वजह जान चौंक जाएंगे आप- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget