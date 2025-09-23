एक्सप्लोरर
कपूर खानदान की बेटी की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद दोनों बच्चों की कर रही हैं अकेले परवरिश
Karisma Kapoor 10 Pictures: करिश्मा कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं. हाल ही में उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर का निधन हुआ है.
कपूर खानदान की बेटियां हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन इस स्टारडम के पीछे उनकी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव भी आए हैं. करिश्मा कपूर की शादी टूटने के बाद अब वो अपने दोनों बच्चों की अकेले परवरिश कर रही हैं. मुश्किल हालातों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक मजबूत मां की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 02:59 PM (IST)
Tags :Sunjay Kapur Karisma Kapoor
