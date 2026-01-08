अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (7 जनवरी 2026) को एक अहम मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिका को 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं से अलग करने का फैसला लिया है. इस सूची में भारत की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) भी शामिल है. व्हाइट हाउस का कहना है कि ये संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और अमेरिकी करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र निकायों और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का आदेश दिया है. यह फैसला अमेरिका की सभी अंतरराष्ट्रीय सदस्यताओं और समझौतों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है.

ISA को बताया गया अमेरिका विरोधी संगठन

ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अन्य संगठनों को अमेरिका विरोधी, अप्रभावी और फिजूलखर्ची वाले करार दिया है. व्हाइट हाउस का आरोप है कि ये संस्थाएं कट्टर जलवायु नीतियों, ग्लोबल गवर्नेंस और वैचारिक एजेंडों को बढ़ावा देती हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों से टकराते हैं. हालांकि, प्रभावित संगठनों की पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार भारत के नेतृत्व वाला ISA इस फैसले की चपेट में आ गया है.

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में UN से दूरी

जनवरी 2025 में दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़े संस्थानों से अमेरिका की भागीदारी लगातार कम की है. इससे पहले अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो चुका है. फिलिस्तीनी राहत एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक चुका है. UNESCO से अलग हो चुका है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है

क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA)?

इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैश्विक पहल है, जिसके 120 से अधिक देश सदस्य हैं. इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है. इस संगठन की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में लंदन के वेंबली स्टेडियम में अपने भाषण के दौरान रखी थी. ISA की औपचारिक शुरुआत 2016 में मोरक्को के माराकेश में हुई थी. अमेरिका नवंबर 2021 में इसका 101वां सदस्य बना था.

