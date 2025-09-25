हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बबीता कपूर की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में लगती थीं एकदम फूलझड़ी, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

बबीता कपूर की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में लगती थीं एकदम फूलझड़ी, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

Kareena Kapoor Mother Photos: बबीता कपूर एक दौर में टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थीं. उनकी एक्टिंग के साथ-साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी कायल हुआ करते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 07:50 PM (IST)
Kareena Kapoor Mother Photos: बबीता कपूर एक दौर में टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थीं. उनकी एक्टिंग के साथ-साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी कायल हुआ करते थे.

बबीता कपूर इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि जो भी उनको एक झलक देख लेता वो उनका दीवाना हो जाता. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं.

1/11
20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में बबीता कपूर का जन्म हुआ था. इंडिया-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद एक्ट्रेस का परिवार भारत में शिफ्ट हो गया.
20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में बबीता कपूर का जन्म हुआ था. इंडिया-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद एक्ट्रेस का परिवार भारत में शिफ्ट हो गया.
2/11
अपने जमाने में बबीता बेहद खूबसूरत हुआ करती थीं. ऐसे में फिल्मों में उनकी एंट्री बहुत ही आसानी से हो गई. 18 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने दस लाख फिल्म से डेब्यू किया.
अपने जमाने में बबीता बेहद खूबसूरत हुआ करती थीं. ऐसे में फिल्मों में उनकी एंट्री बहुत ही आसानी से हो गई. 18 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने दस लाख फिल्म से डेब्यू किया.
3/11
वैसे तो बबीता की डेब्यू फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती से लोंगो का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था.
वैसे तो बबीता की डेब्यू फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती से लोंगो का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था.
4/11
उसके बाद बबीता के राजेश खन्ना के संग राज में काम करने का मौका मिला. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
उसके बाद बबीता के राजेश खन्ना के संग राज में काम करने का मौका मिला. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
5/11
बबीता की तीसरी फिल्म थी फर्ज, जिसमें वो जितेंद्र के संग नजर आई थीं. ये बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी. उसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
बबीता की तीसरी फिल्म थी फर्ज, जिसमें वो जितेंद्र के संग नजर आई थीं. ये बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी. उसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
6/11
बबीता जब करियर के पीक पर थीं, तभी उन्हें राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर से प्यार हो गय़ा. एक्ट्रेस अपने प्यार के लिए 6 साल के करियर के छोड़ने को तैयार हो गईं.
बबीता जब करियर के पीक पर थीं, तभी उन्हें राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर से प्यार हो गय़ा. एक्ट्रेस अपने प्यार के लिए 6 साल के करियर के छोड़ने को तैयार हो गईं.
7/11
बबीता की रणधीर कपूर से इस शर्त पर शादी हुई थी कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी. एक्ट्रेस इसके लिए राजी भी हो गईं.
बबीता की रणधीर कपूर से इस शर्त पर शादी हुई थी कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी. एक्ट्रेस इसके लिए राजी भी हो गईं.
8/11
बबीता ने रणधीर कपूर संग 1971 में शादी की. शादी के तीन साल बाद एक्ट्रेस ने बेटी करिश्मा कपूर का स्वागत किया.
बबीता ने रणधीर कपूर संग 1971 में शादी की. शादी के तीन साल बाद एक्ट्रेस ने बेटी करिश्मा कपूर का स्वागत किया.
9/11
रिपोर्ट के अनुसार बबीता के लिए ये बेहद मुश्किल दौर था. क्योंकि जब वो मदरहुड को एंजॉय कर रही थीं, तभी उनके पति रणधीर शराब की लत में चले गए थे.
रिपोर्ट के अनुसार बबीता के लिए ये बेहद मुश्किल दौर था. क्योंकि जब वो मदरहुड को एंजॉय कर रही थीं, तभी उनके पति रणधीर शराब की लत में चले गए थे.
10/11
1981 में पहली बार खबरें आईं कि रणधीर और बबीता के बीच अनबन चल रही है. 80 के दशक में रणधीर के करियर में डाउनफॉल आ गया था.
1981 में पहली बार खबरें आईं कि रणधीर और बबीता के बीच अनबन चल रही है. 80 के दशक में रणधीर के करियर में डाउनफॉल आ गया था.
11/11
1987 में बबीता ने अपनी दोनों बेटियों को संग रणधीर का घर छोड़ दिया. हालांकि, उन्होंने तलाक नहीं लिया था.
1987 में बबीता ने अपनी दोनों बेटियों को संग रणधीर का घर छोड़ दिया. हालांकि, उन्होंने तलाक नहीं लिया था.
Published at : 25 Sep 2025 07:50 PM (IST)
Babita Kapoor Karisma Kapoor KAREENA KAPOOR

