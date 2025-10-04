हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हार्दिक पांड्या से ब्रेकअप के बाद यूं लाइफ एंजॉय कर रही हैं जैस्मिन वालिया, व्हाइट बिकिनी में फ्लॉन्ट किया हसीन लुक

Jasmin Walia Bikini Look: जैस्मिन वालिया की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरो में वो बिकिनी पहन सिजलिंग पोज देती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 04 Oct 2025 04:50 PM (IST)
ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस जैस्मिन वालिया क्रिकेटर हार्दिक पांड्या संग अफेयर को लेकर चर्चा में आई थी. हालांकि अब खबरें ये हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. इन दिनों जैस्मिन अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर हैं. जहां से उन्होंने कई सिजलिंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

जैस्मिन वालिया अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. हर दिन एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं.
इन दिनों जैस्मिन विदेश में हैं. जहां वो समुद्र किनारे मस्ती करती हुई दिखाई दी. तस्वीरें शेयर करते हुए जैस्मिन ने लिखा, ‘इससे बेहत्तर जगह के बारे में नहीं सोचा जा सकता.’
जैस्मिन इन तस्वीरों में व्हाइट बिकिनी पहनकर कैमरे के सामने सिजलिंग पोज देती हुई नजर आई.
एक फोटो में जैस्मिन बीच पर लेटकर सेल्फी ले रही हैं. उनका ये परफेक्ट फिगर अब यूजर्स को दीवाना बना रहा है.
बीच किनारे जैस्मिन ने अपनी फेवरेट पेस्ट्री भी एंजॉय की. जैस्मिन ने अपना लुक लाइट मेकअप और खुले बालों के साथ पूरा किया.
जैस्मिन का ये लुक यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. तस्वीरों पर हजारों लाइक्स और कमेंट आ चुके हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हार्दिक पांड्या अपनी वाइफ नताशा स्टेनकोविक से तलाक लेने के बाद जैस्मिन वालिया के साथ रिलेशनशिप में आए थे. लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया.
Published at : 04 Oct 2025 04:32 PM (IST)
Bollywood Jasmin Walia

Photo Gallery

