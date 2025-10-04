एक्सप्लोरर
हार्दिक पांड्या से ब्रेकअप के बाद यूं लाइफ एंजॉय कर रही हैं जैस्मिन वालिया, व्हाइट बिकिनी में फ्लॉन्ट किया हसीन लुक
Jasmin Walia Bikini Look: जैस्मिन वालिया की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरो में वो बिकिनी पहन सिजलिंग पोज देती हुई नजर आई.
ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस जैस्मिन वालिया क्रिकेटर हार्दिक पांड्या संग अफेयर को लेकर चर्चा में आई थी. हालांकि अब खबरें ये हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. इन दिनों जैस्मिन अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर हैं. जहां से उन्होंने कई सिजलिंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Oct 2025 04:32 PM (IST)
Tags :Bollywood Jasmin Walia
बॉलीवुड
7 Photos
हार्दिक पांड्यासे ब्रेकअप के बाद यूं लाइफ एंजॉय कर रही हैं जैस्मिन वालिया, वायरल हुईं तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
मलाइका के इन ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन से लें इंस्पिरेशन, फेस्टिव सीजन में बनाएं सबको अपना मुरीद
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
बॉलीवुड
7 Photos
किसी महल से कम नहीं है विजय देवरकोंडा का घर, इनसाइड तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें
बॉलीवुड
10 Photos
रणवीर सिंह की सास हैं बेहद खूबसूरत, बेटी दीपिका पादुकोण को देती हैं कड़ी टक्कर, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
टेलीविजन
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका पर फूटा सलमान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
हार्दिक पांड्यासे ब्रेकअप के बाद यूं लाइफ एंजॉय कर रही हैं जैस्मिन वालिया, वायरल हुईं तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion