हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजाह्नवी कपूर के घर की इनसाइड तस्वीरें, किसी महल से नहीं है कम

जाह्नवी कपूर के घर की इनसाइड तस्वीरें, किसी महल से नहीं है कम

Janhvi Kapoor House Inside Photos: क्या आपको पता है कि जाह्नवी कपूर का मुंबई वाला घर किसी महल से कम नहीं है. इस आलीशान और स्टाइलिश घर की झलक देखने लायक है. आइए देखते हैं उनके घर की तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 08:07 PM (IST)
Janhvi Kapoor House Inside Photos: क्या आपको पता है कि जाह्नवी कपूर का मुंबई वाला घर किसी महल से कम नहीं है. इस आलीशान और स्टाइलिश घर की झलक देखने लायक है. आइए देखते हैं उनके घर की तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने आलीशान घर को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उनका घर अंदर से इतना खूबसूरत और लग्ज़री है कि देखकर किसी महल का एहसास होता है.आलीशान इंटीरियर्स और शानदार डेकोरेशन के साथ उनका घर बिल्कुल ड्रीम हाउस जैसा नजर आता है.आइए देखते हैं जाह्नवी कपूर के घर की कुछ इनसाइड तस्वीरें, जो आपको भी इंप्रेस कर देंगी.

1/7
'Curly Tales' की व्लॉरग कामिया जानी जाह्नवी कपूर के मुंबई वाले घर पर गई थीं जहां उन्होंने एक वीडियो शूट किया था.
2/7
जिसमें जाह्नवी कपूर ने अपने आलीशान घर के अंदर की झलकियां दिखाईं थी.
3/7
आपको बता दे कि, जाह्नवी कपूर अपने पिता बोनी कपूर और बहन खुशी कपूर के साथ मुंबई के पाली ह‍िल के एक लग्जरी बंगले में रहती हैं.
4/7
ये जाह्नवी के घर का लिविंग एरिया है, जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया है.
5/7
जाह्नवी के घर की दीवार पर लगी ये खूबसूरत पेंटिंग्स उनके घर को एकदम आर्ट गैलरी जैसा फील दे रही है.
6/7
वहीं इस तस्वीर में आपको जाह्नवी के घर के डायनिंग एरिया की झलक देखने को मिलेगी. जहां उन्होंने ब्राउन टेबल के साथ ब्लू चेयर्स लगाई है. साथ ही छत पर एक खूबसूरत झूमर लगा हुआ है.
7/7
जाह्नवी के घर का ये फायरप्लेस एरिया बेहद रॉयल और मॉडर्न टच लिए हुए है, जो घर की खूबसूरती को दोगुना कर रहा है.
Published at : 30 Sep 2025 08:07 PM (IST)
Janhvi Kapoor

Photo Gallery

