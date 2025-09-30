एक्सप्लोरर
जाह्नवी कपूर के घर की इनसाइड तस्वीरें, किसी महल से नहीं है कम
Janhvi Kapoor House Inside Photos: क्या आपको पता है कि जाह्नवी कपूर का मुंबई वाला घर किसी महल से कम नहीं है. इस आलीशान और स्टाइलिश घर की झलक देखने लायक है. आइए देखते हैं उनके घर की तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने आलीशान घर को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उनका घर अंदर से इतना खूबसूरत और लग्ज़री है कि देखकर किसी महल का एहसास होता है.आलीशान इंटीरियर्स और शानदार डेकोरेशन के साथ उनका घर बिल्कुल ड्रीम हाउस जैसा नजर आता है.आइए देखते हैं जाह्नवी कपूर के घर की कुछ इनसाइड तस्वीरें, जो आपको भी इंप्रेस कर देंगी.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Sep 2025 08:07 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor
बॉलीवुड
10 Photos
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी
बॉलीवुड
10 Photos
विद्या की 10 तस्वीरें: साड़ी पहन यूं चुराती हैं फैंस का दिल, अदाओं पर आप भी हो जाएंगे फिदा
बॉलीवुड
7 Photos
40 की उम्र के बाद मां बनीं बॉलीवुड की ये 7 अभिनेत्रियां, लिस्ट में शामिल कई बड़े नाम
बॉलीवुड
7 Photos
सोहा ने बार्बी थीम पर सेलिब्रेट किया बेटी का बर्थडे, मामी करीना समेत शामिल हुए ये स्टार्स
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
झारखंड
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion