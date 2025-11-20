एक्सप्लोरर
तीन लाख का प्रिंटेड सीक्विन गाउन और स्कार्फ पहनकर इतराती दिखीं जाह्नवी कपूर, ग्लैमरस लुक लूट लेगा दिल
Janhvi Kapoor Viral Photos: एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने लेटेस्ट फोटोशूट में स्किन कलर का गाउन पहनकर हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आई. नीचे देखिए उनका दिलकश लुक
जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की टैलेंटिड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया क्वीन भी हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में कहर ढहाती नजर आती हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में तीन लाख के गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. जो अब खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 20 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Bollywood
