हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतीन लाख का प्रिंटेड सीक्विन गाउन और स्कार्फ पहनकर इतराती दिखीं जाह्नवी कपूर, ग्लैमरस लुक लूट लेगा दिल

तीन लाख का प्रिंटेड सीक्विन गाउन और स्कार्फ पहनकर इतराती दिखीं जाह्नवी कपूर, ग्लैमरस लुक लूट लेगा दिल

Janhvi Kapoor Viral Photos: एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने लेटेस्ट फोटोशूट में स्किन कलर का गाउन पहनकर हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आई. नीचे देखिए उनका दिलकश लुक

By : सखी चौधरी  | Updated at : 20 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Janhvi Kapoor Viral Photos: एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने लेटेस्ट फोटोशूट में स्किन कलर का गाउन पहनकर हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आई. नीचे देखिए उनका दिलकश लुक

जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की टैलेंटिड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया क्वीन भी हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में कहर ढहाती नजर आती हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में तीन लाख के गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. जो अब खूब वायरल हो रही हैं.

1/7
जाह्नवी कपूर की ये तस्वीरें फैशन स्टाइलिस्ट Meagan Concessio ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस कहर ढहाती नजर आई.
जाह्नवी कपूर की ये तस्वीरें फैशन स्टाइलिस्ट Meagan Concessio ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस कहर ढहाती नजर आई.
2/7
जाह्नवी ने फोटोज में एक डीपनेक प्रिंटेड सीक्विन्ड मैक्सी ड्रेस गाउन पहना है. जिसके साथ एक्ट्रेस ने एक स्कार्फ़ भी कैरी किया.
जाह्नवी ने फोटोज में एक डीपनेक प्रिंटेड सीक्विन्ड मैक्सी ड्रेस गाउन पहना है. जिसके साथ एक्ट्रेस ने एक स्कार्फ़ भी कैरी किया.
3/7
एक्ट्रेस ने अपने लुक को गोल्ड टोन्ड स्टेटमेंट इयररिंग्स और एक स्टेटमेंट रिंग के साथ पूरा किया. एक्ट्रेस ने हाथ में एक स्टाइलिश बैग भी लिया हुआ है.
एक्ट्रेस ने अपने लुक को गोल्ड टोन्ड स्टेटमेंट इयररिंग्स और एक स्टेटमेंट रिंग के साथ पूरा किया. एक्ट्रेस ने हाथ में एक स्टाइलिश बैग भी लिया हुआ है.
4/7
जाह्नवी का मेकअप मिनिमल था. एक्ट्रेस ने न्यूड ग्लॉसी लिप्स, परफेक्ट ब्लो-ड्राई बालों के साथ स्टाइलिश अंदाज दिखाया.
जाह्नवी का मेकअप मिनिमल था. एक्ट्रेस ने न्यूड ग्लॉसी लिप्स, परफेक्ट ब्लो-ड्राई बालों के साथ स्टाइलिश अंदाज दिखाया.
5/7
आपको जानकर हैरानी होगी कि जाह्नवी कपूर का ये गाउन करीब 3.09 लाख रुपए का है. एक्ट्रेस के लुक की यूजर्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि जाह्नवी कपूर का ये गाउन करीब 3.09 लाख रुपए का है. एक्ट्रेस के लुक की यूजर्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
6/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर आखिरी बार फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में नजर आई थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर आखिरी बार फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में नजर आई थी.
7/7
फिल्म में जाह्नवी कपूर के साथ वरुण धवन और सान्या मल्होत्रा जैसे स्टार्स थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कलेक्शन किया था.
फिल्म में जाह्नवी कपूर के साथ वरुण धवन और सान्या मल्होत्रा जैसे स्टार्स थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कलेक्शन किया था.
Published at : 20 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Janhvi Kapoor Bollywood

और देखें
