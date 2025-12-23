हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस बोले- 'ये तो कैटरीना कैफ जैसी लग रही हैं'

अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस बोले- 'ये तो कैटरीना कैफ जैसी लग रही हैं'

Alka Bhatia Video: अक्षय कुमार की बहनें वैसे तो लाइमलाइट से दूर रहती हैं मगर अपनी बेटी सिमर की फिल्म की स्क्रीनिंग पर स्पॉट हुईं. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 23 Dec 2025 11:17 AM (IST)
अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. सिमर अक्षय की बहन अलका की बेटी हैं. अलका वैसे तो लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं मगर इस बार बेटी के डेब्यू की वजह से वो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. सोमवार का फिल्म इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक कई सेलेब्स शामिल हुए थे. इस स्क्रीनिंग पर अलका भाटिया हर जगह छा गई हैं.

इक्कीस में सिमर भाटिया के साथ अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भी नजर आने वाले हैं. ये उनकी आखिरी फिल्म होगी. इक्कीस फैंस के लिए बहुत खास होने वाली है.

अलका भाटिया ने लूटी महफिल

स्क्रीनिंग पर अक्षय कुमार ने बहन अलका भाटिया के साथ जमकर पोज दिए. दोनों की बॉन्डिंग को बहुत पसंद किया जा रहा है. अक्षय ने पैपराजी के लिए अलका के साथ पोज भी दिए. वीडियो में अलका व्हाइट कलर की ड्रेस के साथ स्ट्राइप शर्ट पहनी बहुत प्यारी लग रही हैं. उनकी स्माइल ही सबका दिल जीत रही है. एक फैन ने लिखा- इनकी बहन कितनी सुंदर हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- भाई-बहन का खूबसूरत रिश्ता. वहीं कुछ लोगों को अलका कैटरीना कैफ जैसी लग रही हैं. एक ने लिखा- कैटरीना कैफ जैसी लग रही हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- उनका चेहरा कैटरीना कैफ से बहुत मेल खाता है.

 
 
 
 
 
अलका खूबसूरती के मामले में अपनी बेटी सिमर को टक्कर दे रही हैं. दोनों को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि ये मां-बेटी हैं. इक्कीस की बात करें ये फिल्म पहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी मगर फिर धुरंधर का क्रेज देखते हुए इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है. अब एक हफ्ते बाद ये 1 जनवरी को रिलीज होगी.

Published at : 23 Dec 2025 11:17 AM (IST)
