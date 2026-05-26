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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'राजमहल' में रहते हैं रितेश-जेनेलिया, देखें उस आलीशान घर की तस्वीरें जहां लिखी गई 'राजा शिवाजी' की स्क्रिप्ट

'राजमहल' में रहते हैं रितेश-जेनेलिया, देखें उस आलीशान घर की तस्वीरें जहां लिखी गई 'राजा शिवाजी' की स्क्रिप्ट

Riteish Deshmukh Home Tour: रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले में रहते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है. आइए इस कपल के लैविश घर पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 08:26 PM (IST)
Riteish Deshmukh Home Tour: रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले में रहते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है. आइए इस कपल के लैविश घर पर एक नजर डालते हैं.

बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर रितेश देशमुख इन दिनों फिल्म 'राजा शिवाजी' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में जेनेलिया डियूजा ने अहम भूमिका निभाई है. रितेश और जेनेलिया बी-टाउन के फेवरेट कपल हैं. दोनों अपनी फैमिली के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले में रहते हैं. आइए इस कपल के लैविश घर पर एक नजर डालते हैं.

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रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा का घर मुंबई के वर्ली इलाके में है. इस आलीशान बंगले को रितेश के दिवंगत पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने बनवाया था.
रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा का घर मुंबई के वर्ली इलाके में है. इस आलीशान बंगले को रितेश के दिवंगत पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने बनवाया था.
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रितेश और जेनेलिया के इस आशियाने को रॉयल बनाने के लिए व्हाइट टच दिया गया है. ये घर का मेन सीढियां है.
रितेश और जेनेलिया के इस आशियाने को रॉयल बनाने के लिए व्हाइट टच दिया गया है. ये घर का मेन सीढियां है.
Published at : 26 May 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Genelia D Souza

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