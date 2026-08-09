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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगForeign Woman Dance Viral Video : विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो

Foreign Woman Dance Viral Video : विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो

Foreign Woman Dance Viral Video: इन दिनों एक वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला हरियाणवी गाने पर शानदार डांस करती नजर आ रही है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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Foreign Woman Dance Viral Video: सोशल मीडिया पर कब कौन सा वीडियो लोगों का ध्यान खींच ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला हरियाणवी गाने पर शानदार डांस करती नजर आ रही है. खास बात यह है कि महिला ने जिस अंदाज में हरियाणवी गाने की धुन पर अपने डांस मूव्स किए हैं, उसे देखकर लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो में उसका डांस, एक्सप्रेशन और गाने के साथ उसकी ट्यूनिंग लोगों का ध्यान खींच रही है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर aarika.lux नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसमें Mitta Ror और Swara Verma का हरियाणवी गाना शिशा सुनाई दे रहा है. वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में इसे एक energetic song बताया गया है. वीडियो सामने आने के बाद इसे सोशल मीडिया यूजर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील

वायरल वीडियो में एक विदेशी महिला हरियाणवी गाने शिशा पर डांस करती दिखाई दे रही है. वह गाने की धुन के साथ एक के बाद एक डांस स्टेप करती नजर आती है. उसके डांस मूव्स और गाने के बीच अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलती है. महिला सिर्फ गाने पर डांस ही नहीं कर रही, बल्कि वीडियो में वह गाने के लिरिक्स भी गाती हुई नजर आती है. उसके डांस का हर स्टेप गाने की बीट के साथ मैच करता दिखाई देता है . वीडियो देखने वाले लोग उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें - छात्रों के बीच फ्रेशर बनकर पहुंचे IIT Madras के डायरेक्टर, कोई पहचान तक नहीं पाया; वीडियो वायरल

वीडियो पर लोगों ने किए ऐसे कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी के जरिए महिला के डांस की तारीफ की. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो दूसरे यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा डांस है. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया प्यारा डांस. 

यह भी पढ़ें -  Viral Video: अब गाय करेगी वर्कआउट... अचानक जिम में घुसी Cow, सदमे में यूजर्स

Published at : 09 Aug 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Haryanvi Song TRENDING VIRAL VIDEO Foreign Woman Dance
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