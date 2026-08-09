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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में काम करने का सपना, 900 किलोमीटर दूर मुंबई पहुंचा 16 वर्षीय नाबालिग

तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में काम करने का सपना, 900 किलोमीटर दूर मुंबई पहुंचा 16 वर्षीय नाबालिग

एक नाबालिग बच्चे ने एक्टिंग का सपना लिए 900 किलोमीटर का सफर तय किया. वो बिना घरवालों को बताए छिंदावाड़ा से मुंबई आ गया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 09 Aug 2026 06:48 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक्टिंग में करियर बनाने का सपना लेकर 16 वर्षीय नाबालिग करीब 900 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई पहुंच गया. परिवार ने उसे लापता बताया था. पुलिस ने उसे गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में अकेले घूमते पाया.

ऐसे किया 900 किलोमीटर का सफर

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग गुरुवार दोपहर स्कूल जाने के बहाने घर से निकला था, लेकिन स्कूल नहीं गया. वो छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन से नागपुर गया. इसके बाद नागपुर से मुंबई के लिए कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ी और अगले दिन सुबह गोरेगांव स्टेशन पहुंचा. यहां से वो पैदल ही फिल्म सिटी पहुंच गया.

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फिल्म सिटी में अकेले घूम रहे नाबालिग पर पुलिस की नजर पड़ी. सूचना मिलने के बाद मोबाइल पुलिस यूनिट मौके पर पहुंची और उसे पूछताछ के लिए आरे पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वो टीवी के लोकप्रिय सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अभिनय करना चाहता है. एक्टिंग में करियर बनाने के सपने के चलते ही वो घर से निकलकर मुंबई आया था.

पुलिस ने जब उसके परिवार से संपर्क किया तो उसके पिता ने बताया कि वो गुरुवार से लापता था. फिलहाल नाबालिग आरे पुलिस की देखरेख में सुरक्षित है और उसके पिता उसे वापस लेने के लिए मुंबई आ रहे हैं. बिना परिवार को बताए इतनी लंबी दूरी तय कर मुंबई पहुंचे इस नाबालिग के मामले ने एक बार फिर बच्चों के सपनों और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

 
 
 
 
 
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बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस का फेवरेट शो है. ये शो 18 साल से चल रहा है. शो ने अपनी स्टोरीलाइन से फैंस को खूब एंटरटेन किया है. हाल ही में शो के 18 साल पूरे हुए. मेकर्स ने पूरी टीम के साथ जश्न मनाया. इस शो में दिखाया जाता है कि अलग-अलग धर्म-जाति के लोग एक सोसायटी में कैसे मिल-जुलकर रहते हैं. फैंस ने इस शो पर खूब प्यार लुटाया है. इस शो में दिलीप जोश, तनुज महाशब्दे, सोनालिका जोशी, अमिट भट्ट, श्याम पाटक जैसे स्टार्स हैं. 

शो में दिशा वकानी, जेनिफर मिस्त्री और शैलेश लोढ़ा जैसे स्टार्स भी नजर आए थे. लेकिन उन्होंने ये शो छोड़ दिया है. दिशा मैटरनिटी लीव पर गई थीं. उसके बाद वो शो में वापस ही नहीं आईं. वहीं शैलेश और जेनिफर ने शो छोड़ने के बाद मेकर्स पर कई आरोप भी लगाए थे.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 09 Aug 2026 06:48 AM (IST)
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TMKOC Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
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