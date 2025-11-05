हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी आगे हैं एक्टर इमरान हाशमी, जानें एजुकेशन बैकग्राउंड

एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी आगे हैं एक्टर इमरान हाशमी, जानें एजुकेशन बैकग्राउंड

Imran Hashmi Education: इमरान हाशमी ने शानदार कमबैक किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से की और कितने पढ़े लिखे हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Imran Hashmi Education: इमरान हाशमी ने शानदार कमबैक किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से की और कितने पढ़े लिखे हैं?

इमरान हाशमी बॉलीवुड के बेहद पसंदीदा सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपनी नई फिल्म 'हक' से एक बार फिर शानदार कमबैक किया, वे वाकई तारीफ के लायक है. 90 के दशक की के बीच उनका स्टारडम अलग ही है. उनकी फिल्मों की तो सबको जानकारी है, लेकिन आज हम उनके एजुकेशन बैकग्राउंड बारे में जानेंगे.

1/10
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी अपनी रोमांटिक एक्टिंग के लिए तो मशहूर है ही, पर एजुकेशन में भी कम नहींं है.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी अपनी रोमांटिक एक्टिंग के लिए तो मशहूर है ही, पर एजुकेशन में भी कम नहींं है.
2/10
इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 को मुंबई में हुआ.
इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 को मुंबई में हुआ.
3/10
उनके पिता सैयद अनवर हाशमी एक बिजनेसमैन हैं, जो फिल्मों में भी रह चुके हैं.
उनके पिता सैयद अनवर हाशमी एक बिजनेसमैन हैं, जो फिल्मों में भी रह चुके हैं.
4/10
एक्टर ने जमनाबाई नरसी स्कूल में पढ़ाई की है. यहां से पढ़ने के बाद उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में एडमिशन लिया.
एक्टर ने जमनाबाई नरसी स्कूल में पढ़ाई की है. यहां से पढ़ने के बाद उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में एडमिशन लिया.
5/10
इसके बाद एक्टर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया.
इसके बाद एक्टर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया.
6/10
इमरान के दादा भारत से पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने पत्रकारिता और फिल्मों में डायरेक्शन किया.
इमरान के दादा भारत से पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने पत्रकारिता और फिल्मों में डायरेक्शन किया.
7/10
इमरान हाशमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अपनी पहली फिल्म 'फुटपाथ' से की थी.
इमरान हाशमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अपनी पहली फिल्म 'फुटपाथ' से की थी.
8/10
लेकिन उनको असली पॉपुलैरिटी उनकी फिल्म 'जन्नत 2' से मिली.
लेकिन उनको असली पॉपुलैरिटी उनकी फिल्म 'जन्नत 2' से मिली.
9/10
इसके बाद इमरान हाशमी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.
इसके बाद इमरान हाशमी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.
10/10
हाल ही में 7 नवंबर को उनकी नई फिल्म 'हक' रिलीज होने वाली है.
हाल ही में 7 नवंबर को उनकी नई फिल्म 'हक' रिलीज होने वाली है.
Published at : 05 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
Imran Hashmi Haq Jannat 2

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
ट्रेंडिंग
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
यूटिलिटी
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget